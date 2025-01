Prezenty dla dzieci i dorosłych z okazji 50. urodzin Misia Uszatka

"Na dobranoc, dobry wieczór miś pluszowy śpiewa wam, mówią o mnie Miś Uszatek, bo klapnięte uszko mam" - kto z pokoleń obecnych rodziców i dziadków nie zna tekstu tej piosenki, śpiewanego w popularnej wieczorynce przez Mieczysława Czechowicza?

Od pierwszego wykonania tej piosenki minęło właśnie 50 lat, dlatego w Łodzi obok pomnika Misia Uszatka stojącego przy ul. Piotrkowskiej 87 zorganizowano w środę jego urodziny.

— Uszatek to nie tylko postać z literatury i telewizji – to prawdziwy ambasador naszego miasta. To właśnie w Łodzi pół wieku temu, w 1975 roku, w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For narodziła się kultowa dobranocka, która przez lata była wieczornym rytuałem w tysiącach domów. Dzięki niej Łódź zyskała w świecie miano stolicy animacji — podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Warto zaznaczyć, że postać Uszatka jest nieco starsza od jego filmowej wersji. Pierwsza z cyklu opowieści o przygodach misia z klapniętym uszkiem ukazała się 6 marca 1957 roku w pisemku "Miś" przeznaczonym dla najmłodszych czytelników.

Uszatek był artystycznym dzieckiem pisarza Czesława Janczarskiego i ilustratora Zbigniewa Rychlickiego, a jego klapnięte uszko miało być skutkiem zbyt długiego siedzenia na półce w sklepie z zabawkami, gdzie nikt nie chciał go kupić.

Jedno z animowanych wcieleń Misia Uszatka - bo lalki występujące w produkcji Studia Se-Ma-For miały różne wersje i ubranka na każdą okazję - znajduje się w zbiorach Muzeum Kinematografii w Łodzi - i jest to jeden z najcenniejszych eksponatów placówki. Dzięki ekranizacji przygód misia stał się on znany w wielu krajach, np. w Japonii - jako "Oyasumi Kuma-chan", w Finlandii - jako "Nalle Luppakorva", w Słowenii - jako "Medvedek Uhec", czy w Macedonii - jako "Meczeto Uszko".

Z okazji urodzin Uszatka Urząd Miasta Łodzi wspólnie z Telewizją Polską przygotował dla łodzian oraz odwiedzających miasto turystów niespodziankę. Od środy, skanując kod QR przy pomniku Uszatka stojącym przed Łódzkim Centrum Wydarzeń przy ul. Piotrkowskiej 87, można obejrzeć wszystkie 104 zdigitalizowane odcinki bajki.

— Urodzinową niespodziankę przygotowało także Muzeum Kinematografii, gdzie na wystawie "Pałac pełen bajek" znajduje się ekspozycja poświęcona Uszatkowi. W najbliższy weekend, 1-2 lutego, na hasło "Miś Uszatek" wszyscy zwiedzający otrzymają ulgowe bilety wstępu — poinformowała kustoszka Muzeum Anna Michalska.

Pomnik Misia Uszatka jest jednym z tzw. małych pomników składających się na Szlak Turystyczny "Łódź Bajkowa". Odlane z brązu rzeźby, m.in. Plastusia, wróbla Ćwirka, małego pingwina Pik-Poka oraz kotów Filemona i Bonifacego, ustawione są w różnych punktach Łodzi i upamiętniają najsłynniejsze postacie z seriali dla dzieci produkowanych w łódzkim Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For.

