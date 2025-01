Nowy kierunek z lotniska Olsztyn-Mazury. Dokąd polecimy od marca 2025 roku?

Ryanair ogłasza nowość na Lotnisku Olsztyn-Mazury. Od marca 2025 roku pasażerowie będą mogli korzystać z nowej trasy, która otworzy drzwi do jednego z najważniejszych niemieckich centrów biznesowych. Co jeszcze kryje ta zmiana dla mieszkańców Warmii i Mazur?

Ryanair ogłosiła swój rozkład lotów na lato 2025 z Lotniska Olsztyn-Mazury, obejmujący 2 trasy, w tym ekscytującą nowość – loty do Düsseldorfu.

Dzięki tej ofercie mieszkańcy regionu Warmii i Mazur zyskają nowe możliwości zarówno podróży turystycznych, jak i biznesowych, korzystając z bezpośrednich połączeń.

Loty na nowej trasie do Düsseldorfu będą odbywały się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki – począwszy od 31 marca 2025 r.

Düsseldorf to jedno z najważniejszych centrów biznesowych w Niemczech, znane z rozwiniętego sektora finansowego, targów międzynarodowych oraz globalnych firm, które mają tam swoje siedziby. Dla przedsiębiorców i specjalistów trasa ta zapewni szybki i wygodny dostęp do kluczowych partnerów biznesowych i wydarzeń branżowych.

Jednocześnie Düsseldorf jest także atrakcyjną destynacją turystyczną, oferującą piękną architekturę, bogate życie kulturalne oraz malownicze promenady nad Renem. Dzięki temu nowa trasa doskonale wpisuje się w potrzeby zarówno podróży biznesowych, jak i turystycznych.

Ryanair kontynuuje swój rozwój w Polsce, szczególnie wspierając regionalne porty lotnicze, takie jak Olsztyn-Mazury. W tym roku linia zaoferuje 2 trasy, wspierając jednocześnie lokalną gospodarkę, turystykę oraz rynek pracy.

Letni rozkład Ryanair na lato 2025 dla lotniska Olsztyn-Mazury obejmuje:

- 2 trasy: Londyn Stansted oraz nową trasę do Düsseldorfu,

- loty odbywające się 4 razy w tygodniu (po 2 na każdej trasie),

- wsparcie dla lokalnego rynku pracy i rozwój turystyki w regionie.

— Jesteśmy przekonani, że nowe połączenie znacząco ułatwi podróże służbowe, umożliwiając szybki dostęp do kluczowych wydarzeń branżowych, targów oraz spotkań biznesowych — mówi Alicja Wójcik-Gołębiowska, Country Manager Ryanair na region CEE & Baltics. I dodaje: — Port Lotniczy Olsztyn-Mazury wykazuje ogromny potencjał, a my jesteśmy dumni, że możemy wspierać rozwój regionu, oferując więcej tras i nowych możliwości podróży – zarówno turystycznych, jak i biznesowych.

— Uruchomienie nowego połączenia Ryanair do Düsseldorfu-Weeze to odpowiedź na potrzeby naszych pasażerów. Lokalizacja tego lotniska to idealny kompromis – daje mieszkańcom Warmii i Mazur wygodny dostęp zarówno do zachodnich Niemiec, jak i wschodniej Holandii. Wierzę, że to połączenie spotka się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób podróżujących turystycznie czy biznesowo, jak i tych odwiedzających rodzinę czy znajomych — podsumowuje Wiktor Wójcik, Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o.

