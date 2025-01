Kto zostanie ambasadorem USA w Polsce? Jest faworyt

Media spekulują, kto może zostać ambasadorem USA w Polsce. Według RMF FM faworytem na to stanowisko jest profesor Jim Mazurkiewicz.

Profesor Jim Mazurkiewicz, potomek polskich emigrantów w piątym pokoleniu, jest na czele listy kandydatów do objęcia funkcji ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce - informuje RMF FM.

Według informacji, na jakie powołuje się stacja, strona amerykańska rozpoczęła już proces konsultacji z Polską w sprawie nowego ambasadora.

Kim jest Mazurkiewicz?

Jim Mazurkiewicz urodził się 17 września 1955 r. w Houston w Teksasie. Jest znanym przyrodnikiem, specjalistą w dziedzinie nauk o zwierzętach, ekonomistą oraz doradcą rolnym.

Mazurkiewicz, który jest również pedagogiem i organizatorem życia społeczno-gospodarczego, bardzo dobrze mówi po polsku. Biegłe władanie językiem polskim i polskie korzenie, a także obszar jakim zajmuje się zawodowo, czynią z niego ciekawego kandydata.

Mosbacher nie wróci?

Wcześniej media spekulowały na temat powrotu Georgette Mosbacher. Zapytana o tę kwestę, powiedziała że ma nadzieję na powrót do służby publicznej. Podkreśliła także, że Donald Trump był zadowolony z jej służby dyplomatycznej.

"Niezależnie od tego, jaką rolę będę pełnić, kocham Polskę, mam ją teraz we krwi, i ktokolwiek zostanie następnym prezydentem Polski, będę robiła, co tylko będę mogła, by wspierać relacje Polski i Stanów Zjednoczonych" - powiedziała Mosbacher.

