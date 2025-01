Dopłaty do aut elektrycznych! Program NaszEauto rusza już wkrótce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 lutego uruchamia nowy program dopłat do zakupu i leasingu samochodów elektrycznych - poinformował wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 40 tys. zł. Budżet programu to 1,6 mld zł.

Jak poinformował na konferencji prasowej Bolesta, nowy programu dofinansowania do samochodów elektrycznych NaszEauto adresowany jest do osób fizycznych i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), a pieniądze na dopłaty pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, zatem należy je wydać do czerwca 2026 r.

Program NaszEauto przewiduje, że maksymalne dofinansowanie do zakupu lub leasingu samochodu elektrycznego wyniesie 40 tys. zł, przy czym wsparcie składa się z kilku elementów, w tym premii za zezłomowanie starego auta czy premii za niski dochód beneficjenta.

Jak podkreślił Bolesta, to prawdopodobnie ostatni tak duży budżet na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. Europa odchodzi od dotowania zakupu i prawdopodobnie Polska także nie będzie więcej dopłacać po wyczerpaniu budżetu nowego programu - ocenił Bolesta.

Dla kogo wsparcie?

Program przewiduje, że wsparciem zostaną objęte fabrycznie nowe samochody elektryczne o przebiegu do 6 tys. km, kosztujące maksymalnie 225 tys. zł netto, bez VAT, które przed zakupem nie były zarejestrowane. Do programu kwalifikują się również pojazdy demonstracyjne, np. używane do jazd próbnych na tablicach dealerskich (białe tło tablicy i zielone znaki).

Wsparcie finansowe NFOŚiGW nie będzie wypłacane przed zakupem auta, dlatego najpierw należy kupić pojazd. Samochód musi być następnie zarejestrowany i mieć ubezpieczenie OC. Dodatkowo wymagane jest ubezpieczenie AC. Do programu nie kwalifikują się pojazdy, które zostały zarejestrowane na dealera.

Jeśli chodzi o leasing i wynajem długoterminowy, to przed złożeniem wniosku o dotację trzeba podpisać umowę leasingową lub wynajmu długoterminowego i dokonać zapłaty opłaty wstępnej (lub równoważnej), a także podpisać protokół przekazania pojazdu. Ministerstwo wyjaśniło, że umowa musi dotyczyć okresu co najmniej 2 lat.

Jakie dofinansowanie?

Zgodnie z programem w przypadku kupna samochodu elektrycznego przez osobę fizyczną, bazowa kwota wsparcia wynosi 18 tys. 750 zł plus 10 tys. zł premii za zezłomowanie używanego samochodu spalinowego. Przysługuje ponadto 11 tys. 250 zł premii za niski dochód beneficjenta (do 135 tys. zł brutto). W przypadku osób z kartą dużej rodziny, bazowa kwota wsparcia wynosi 30 tys. zł. Można ją zwiększyć za zezłomowanie pojazdu (5 tys.) oraz za niski dochód (także 5 tys. zł). Jeśli chodzi o leasing/wynajem pojazdu przez osobę fizyczną, to podstawowa dotacja wynosi do 30 tys. zł plus 5 tys. za zezłomowanie i 5 tys. zł za nisko dochód.

W przypadku zakupu auta elektrycznego przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, dotacja wynosi 30 tys. zł plus ewentualnie 10 tys. zł za zezłomowanie. Taka sama wysokość wsparcia odnosi się do leasing/wynajmu elektryka przez JDG.

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Dorota Zawadzka-Stępniak podkreśliła na konferencji, że nowy program oferuje wyższe wsparcie niż dotychczasowy "Mój elektryk"; było to do 27 tys. zł dla osób fizycznych, nie było też premii za zezłomowanie samochodu spalinowego.

"Zakładamy, że w ramach programu z naszym wsparciem zakupionych zostanie ok. 40 tys. samochodów elektrycznych" - dodała szefowa NFOŚiGW.

red./PAP