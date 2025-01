Trzech zatrzymanych w sprawie konfliktu kibiców Sandecji z zarządem klubu.

W wyniku eskalacji konfliktu między kibicami Sandecji Nowy Sącz a zarządem klubu, zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat. Według lokalnych służb, osoby te od dawna były zaangażowane w spór z władzami klubu, co ostatecznie doprowadziło do działań, które stały się przedmiotem postępowania prokuratury.

Jednemu z zatrzymanych już przedstawiono zarzuty kierowania gróźb karalnych, wtargnięcia na cudzą posesję oraz fizycznego ataku. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu poinformowała, że wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla tego mężczyzny.

Pozostali dwaj podejrzani mają zostać przesłuchani jeszcze dziś. Decyzja o dalszych krokach prawnych wobec nich zapadnie w najbliższym czasie – przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, Justyna Rataj-Mykietyn.

W kontekście medialnych doniesień o brutalnym pobiciu wiceprezesa Sandecji, rzecznik zaznaczyła, że obrażenia poszkodowanego są jedynie powierzchowne i nie zagrażają jego zdrowiu. Informacje o poważnych urazach zostały zdementowane.

Decyzja o ewentualnym aresztowaniu podejrzanych ma zapaść w środę, gdy sąd przeanalizuje wniosek prokuratury. Śledztwo trwa, a organy ścigania nie udzielają obecnie szczegółowych informacji dotyczących przebiegu incydentu oraz motywów działania zatrzymanych.

