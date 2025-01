Sztuczna inteligencja wkracza na salę operacyjną, część 1

20-lecie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej — to także okazja, by spojrzeć, jaki wielki postęp dokonał się na salach operacyjnych. Jak dziś sztuczna inteligencja wspiera lekarza na sali operacyjnej? Jak polskie członkostwo przyspieszyło to wsparcie? Jak unijne prawo reguluje stosowanie sztucznej inteligencji? I czego możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości?

— Sztuczna inteligencja to głos przyszłości — mówi dr hab. n. med. Krzysztof Dowgierd, prof. UWM, Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej. — W najbliższej przyszłości na pewno nie unikniemy kontaktów z nią. I choć niesie ze sobą także niewielkie zagrożenia, to z pewnością sztuczna inteligencja daje nam też ogrom możliwości, które wkrótce wiele procesów przyspieszą i otworzą przed medycyną wiele drzwi. Chwili jesteśmy na etapie jak ją stosować i jak ją uczyć. I pamiętajmy że sztuczna inteligencja to także pomoc w opiece nad pacjentem.

— W wojewódzkim specjalistycznym szpitalu dziecięcym w Olsztynie posiadamy moc urządzeń wspomaganych przez sztuczną inteligencję — mówi Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala. — Dziś nie tylko poszukujemy rozwiązań, które ułatwiają pracę lekarza na sali operacyjnej, ale także takich technologii, które wyręczą nas w pewnych czynnościach. To takiej sztucznej inteligencji wciąż poszukujemy.

To szczególna rozmowa z okazji polskiego jubileuszu — zapraszamy do wysłuchania!