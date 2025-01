Nowe drogi w gminie Łukta

Do oficjalnego użytku oddane zostały dwie ważne inwestycje drogowe w gminie Łukta - chodzi o drogi na trasie Wnyki-Dąg i Tabórz-Plichta. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z rządowego programu wsparcia dróg lokalnych

— Rozwój infrastruktury drogowej to jeden z priorytetów naszego regionu. Nowoczesne i bezpieczne drogi lokalne to nie tylko lepsza komunikacja, ale także impuls do rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i poprawy jakości życia mieszkańców. Gratuluję władzom gminy Łukta oraz wszystkim zaangażowanym w realizację tych inwestycji — powiedział wicewojewoda Zbigniew Szczypiński podczas odbioru inwestycji.

Głównym władz województwa jest podnoszenie standardów infrastruktury na terenie Warmii i Mazur. Współpraca z gminą Łukta ma być tego przykładem

Modernizacja dróg Wnyki–Dąg oraz Tabórz–Plichta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, usprawni dowóz dzieci do szkół, a także zwiększy atrakcyjność terenów gminy dla mieszkańców i inwestorów.