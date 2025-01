Tędy pomknie Nowobałtycka. Kiedy ruszy budowa? [ZDJĘCIA]

W Olsztynie rozpocznie się budowa ul. Nowobałtyckiej, która ma odciążyć zatłoczoną ul. Bałtycką, poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i otworzyć nowe tereny inwestycyjne. Wartość inwestycji to 272 mln zł, z dofinansowaniem z UE i budżetu państwa.

Na planowaną od dawna ul. Nowobałtycką z niecierpliwością czekają kierowcy, którzy korzystają z obecnej ul. Bałtyckiej. Jest ona dwupasmowa tylko na odcinku od ronda OKS do okolic skrzyżowania z ul. Rybaki. Nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 527 ma znaczący wpływ na miasto i jego obszar funkcjonalny także ze względu na wyprowadzenie ruchu lokalnego i ponadlokalnego w kierunku węzła obwodnicy miasta Olsztyn-Południe, który usprawnia dojazd do drogi ekspresowej S7.

Miastu potrzebna jest więc nowa ulica, która ma biec równolegle do Bałtyckiej, po drugiej stronie torów. Będzie to swego rodzaju zachodnia obwodnica Olsztyna.

Wartość inwestycji szacowana jest na około 240 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 176 mln zł. Różnicę będzie musiało pokryć miasto. Projekt budowy ul. Nowobałtyckiej otrzymał status projektu strategicznego dla województwa warmińsko-mazurskiego. Przypomnijmy, że najpierw trzeba było rozwiązać problem wywłaszczenia dwóch rodzin zamieszkujących w budynkach stojących na trasie nowej ulicy. Zajęło to kilka miesięcy. Ostatecznie w grudniu ubiegłego roku władze Olsztyna uzyskały pozwolenie na rozpoczęcie budowy.

— Budowa nowego przebiegu ul. Bałtyckiej jest niezwykle istotna i oczekiwana przez mieszkańców północno-zachodnich osiedli Olsztyna — mówi prezydent Robert Szewczyk. — Jednym z najważniejszych celów jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Likus i Gutkowa poprzez wyprowadzenie intensywnego ruchu z wąskiej ulicy biegnącej pośrodku tych osiedli.

Poza tym to szansa na uzyskanie dostępu do terenów pod nowe osiedle w pobliżu Redykajn. Ratusz podkreśla, że budowa nowego przebiegu ul. Bałtyckiej wzmocniona wariantem obwodnicy Olsztyna poprowadzonym bliżej granic pozwoli uzyskać dodatkową przestrzeń inwestycyjną.

Obecnie władze miasta przygotowują się do rozpisania przetargu, który wyłoni wykonawcę tej inwestycji. Od momentu podpisania umowy zwycięska firma będzie mieć 24 miesiące na realizację tego zadania

— Za jej realizację odpowiada miejski wydział inwestycji — mówi Patryk Pulikowski, rzecznik ratusza. — Ze swojej strony złożył on wniosek o uruchomienie procedury przetargowej. Sam przetarg zostanie rozpisany jeszcze w styczniu.

Koszt budowy ulicy Nowobałtyckiej wynosi 272 mln zł, z czego 168 mln zł to zewnętrzne środki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 oraz z budżetu państwa.

Zaplanowanej trasie będzie towarzyszyć cała niezbędna infrastruktura: chodniki, ścieżki rowerowe, podziemne sieci, oświetlenie. Pod koniec listopada władze Olsztyna podpisały umowę na finansowanie z władzami samorządu województwa. Projekt budowy ulicy Nowobałtyckiej otrzymał status projektu strategicznego dla województwa warmińsko-mazurskiego.

gs