Opłaty za egzaminy na prawo jazdy idą w górę. Ile zapłacić muszą przyszli kierowcy z Olsztyna?

Przyszli kierowcy, którzy do swojego egzaminu na prawo jazdy podejdą w Olsztynie muszą przygotować się, że zapłacą nieco więcej niż dotychczas.

Podwyżki w pewnym momencie dotkną każdego mieszkańca Olsztyna. Tym razem, więcej zapłacą przyszli kierowcy, którzy będą chcieli zdawać swój egzamin na prawo jazdy w olsztyńskim WORD-zie.

Od 1 lutego 2025 roku zmieni się opłata zarówno za egzamin teoretyczny, jak i praktyczny.

— W związku z Uchwałą nr XLV/855/23 Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku, zmieniona została Uchwała nr XLVIII/700/23 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w województwie warmińsko – mazurskim — czytamy w komunikacie.

WORD dodał, że ustalone opłaty ulegają corocznie zmiany na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

— Wdrożenia opłat po zmianie, o której mowa w ust. 1 dokonuje corocznie z dniem 1 lutego Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, przy czym opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w dół — dodaje ośrodek.

Jakie ceny teraz będą obowiązywały olsztynian?

— Kategoria AM, A, A1, A2 - egzamin teoretyczny 56 złotych, egzamin praktyczny 229 złotych;

— Kategoria B, B1, C1, D1, T - egzamin teoretyczny 56 złotych, egzamin praktyczny 229 złotych;

— Kategoria C, D - egzamin teoretyczny 56 złotych, egzamin praktyczny 288 złotych;

— Kategoria B96 - egzamin praktyczny 229 złotych;

— Kategoria B+E - egzamin praktyczny 288 złotych;

— Kategoria C+E, C1+E, D+E, D1+E - egzamin praktyczny 288 złotych;

— Pozwolenia - egzamin teoretyczny 56 złotych, egzamin praktyczny 229 złotych.

Warto pamiętać, że z egzaminu można zrezygnować, ale trzeba zrobić to odpowiednio wcześniej.

— Rezygnacja z ustalonego terminu egzaminu może nastąpić nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym. Osoba taka musi poinformować wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin — informuje WORD.

W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin w wyznaczonym terminie przed wyznaczeniem kolejnego egzaminu, osoba wnosi opłatę stanowiącą 100 proc. opłaty za egzamin.