Prowokacje pod Republiką

Obywatele RP tak wyrażają swoje niezadowolenie ze stosunku stacji Republika do niektórych działań Jerzego Owsiaka, że zorganizowali niby prowokacje niby demonstracje. Jest tylko problem, że takimi działaniami podsycają jeszcze złą atmosferę wokół niego i to w dniu, kiedy zbierane są pieniądze na WOŚP. Inicjatywa raczej obraża uczucia tych, którzy traktują ten dzień jako zbiórkę na chore dzieci i nie chcieliby wtedy chucpy politycznej.

Dziś (niedziela, 26 stycznia), po godzinie 12:00, pod siedzibą TV Republika w Warszawie zebrała się grupa osób, które wykrzykiwały obraźliwe hasła pod adresem stacji.

— Przed budynkiem TV Republika pojawili się prowokatorzy. Nie organizujemy żadnych zbiórek do puszek, wszyscy, którzy to robią, działają bez naszej zgody – są albo złodziejami, albo co najmniej się pogubili. Proszę traktować tych ludzi jako zwykłych prowokatorów... — powiedział na antenie TV Republika redaktor naczelny stacji, Tomasz Sakiewicz.

Osoby biorące udział w zdarzeniu miały naklejki z charakterystycznym serduszkiem oraz puszki, które rzekomo miały służyć do zbiórek. Pojawiły się także banery z obraźliwymi hasłami skierowanymi przeciwko telewizji.

Na miejscu obecna była policja. Jak udało się ustalić w rozmowie z przedstawicielami Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze zabezpieczali legalnie zgłoszone zgromadzenie.

— Zarejestrowane zgromadzenie odbywa się w godzinach 11:30–14:30. W związku z tym na miejscu znajdują się radiowozy, aby, zgodnie z procedurami, prewencyjnie przeciwdziałać zakłóceniom ładu i porządku publicznego — wyjaśnił w rozmowie z portalem Niezalezna.pl asp. Kamil Sobótka.

Asp. Sobótka dodał, że organizatorem zgromadzenia jest stowarzyszenie Obywatele RP.

Jak dotąd policja nie musiała interweniować, gdyż nie doszło do poważniejszych incydentów.

Na stronie warszawskiego Urzędu Miasta opublikowano jedynie zdawkową informację o wydarzeniu, zamieszczoną 23 stycznia.

Wśród uczestników zgromadzenia obecny był Maciej Bajkowski, działacz związany z organizacją Obywatele Solidarnie w Akcji (OSA), znany między innymi z organizacji tzw. „miasteczka wolności” – namiotu opozycji ulicznej ustawionego przed siedzibą Sejmu RP w czasach rządów PiS.

OSA to grupa, która w przeszłości zasłynęła z prowokacji pod pomnikiem smoleńskim oraz wspierania działań Zbigniewa Komosy.

źródło: Niezależna.pl