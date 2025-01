CIA zmienia stanowisko w sprawie pochodzenia pandemii COVID-19

Nową ocenę CIA opublikowano dwa dni po tym, jak były republikański polityk John Ratcliffe został zaprzysiężony na dyrektora tej agencji. Rzecznik CIA w przesłanym e-mailu do mediów podkreślił, że „agencja ma niskie zaufanie do tej oceny i nadal będzie analizować wszelkie wiarygodne nowe raporty wywiadowcze lub informacje z otwartych źródeł, które mogą wpłynąć na jej wnioski".

Oświadczenie agencji nie zawierało szczegółów, które wyjaśniałyby powody zmiany stanowiska, ani informacji o dostępnych danych wywiadowczych, które mogłyby wzmocnić teorię wycieku wirusa z chińskiego laboratorium w Wuhan. W komunikacie zaznaczono, że CIA nadal uważa zarówno scenariusz związany z badaniami, jak i naturalne pochodzenie pandemii za prawdopodobne.

Mimo to, wielu wirusologów wciąż uważa, że wirus ma naturalne pochodzenie, argumentując, że mógł rozprzestrzenić się wśród ludzi, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami sprzedawanymi na targu w Wuhan. Społeczność wywiadowcza była podzielona co do oceny sytuacji zawartej w raporcie opublikowanym przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego w 2023 r. Wówczas, większość agencji skłaniała się ku teorii naturalnego pochodzenia wirusa, podczas gdy FBI uznało wyciek z laboratorium za możliwy, choć z umiarkowanym zaufaniem. Z kolei Służba Wywiadowcza Departamentu Energii USA miała niskie zaufanie do tej teorii.

John Ratcliffe, były koordynator służb wywiadowczych za kadencji prezydenta Donalda Trumpa, zasugerował w ubiegłym roku, że niepowodzenie CIA w określeniu pochodzenia pandemii mogło wynikać z „względów politycznych i finansowych”, a nie z braku zdolności agencji do przeprowadzenia odpowiednich analiz. Ratcliffe zaznaczył, że podczas jego kadencji, w 2020 roku, poprosił społeczność wywiadowczą o przedstawienie dowodów, które wskazywałyby na naturalne pochodzenie wirusa.

„Ogromna większość analityków wywiadu mówiła coś zupełnie przeciwnego, wskazując, że dane wywiadowcze, choć poszlakowe, sugerowały, że to był incydent związany z badaniami, a nie wirus pochodzący z natury” – powiedział Ratcliffe.

Republikanie w Kongresie USA od początku przyjęli teorię wycieku z laboratorium, wskazując, że pierwsze przypadki COVID-19 pojawiły się w Wuhan, gdzie znajduje się laboratorium badawcze zajmujące się koronawirusami.

