Przełom w walce z rakiem piersi

Naukowcy z Uniwersytetu Illinois w Urbanie i Champaign ogłosili opracowanie innowacyjnej metody leczenia raka piersi. Wyniki pierwszych testów są obiecujące – pojedyncza dawka nowego leku wykazała zdolność do znaczącego zmniejszania, a nawet całkowitego eliminowania guzów. Co istotne, efektywność terapii nie zależy od wielkości guza, co podkreślają badacze.