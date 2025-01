Czy Niemcy dostaną koncesję na kopalnię węgla?

Złoże węgla kamiennego Dębieńsko, znajdujące się w Czerwionce-Leszczynach na Śląsku, jest największym tego typu zasobem w Polsce – jego potencjał szacowany jest na 190 mln ton węgla. Teren ten stał się przedmiotem zainteresowania spółki Silesian Coal International Group of Companies (SCIGC), związanej z niemieckim HMS Bergbau, która wyprzedziła w staraniach Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW). Co ciekawe, JSW mogłaby rozpocząć eksploatację niemal natychmiast, korzystając z istniejącej infrastruktury kopalni Ruch Szczygłowice. Niestety, obecnie jedynie Silesian Coal ubiega się o koncesję na wydobycie, co rodzi pytania o politykę polskiego rządu w tej sprawie.