Jezioro Ukiel, czyli olsztyński sposób na aktywny dzień [ZDJĘCIA]

Choć styczniowa pogoda nie do końca wpisuje się w zimowy klimat, jezioro Ukiel w Olsztynie wciąż zachwyca swoją urodą. Warto wyjść z domu, by odkryć malownicze ścieżki pieszo-rowerowe, usiąść przy jeziorze z kubkiem gorącej kawy i poczuć atmosferę tego wyjątkowego miejsca. Najpierw jednak zapraszamy na wirtualny spacer.

Choć tegoroczna styczniowa pogoda nie przypomina ani typowej zimy, ani wiosny, warto skorzystać z uroków Olsztyna i wybrać się na spacer na przykład nad jeziorem Ukiel. Miejsce to, nazywane również jeziorem Krzywym, to prawdziwa perełka miasta – zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Jeśli więc brakuje wam pomysłów na aktywne spędzenie weekendu, ścieżki pieszo-rowerowe wzdłuż tego malowniczego zbiornika będą strzałem w dziesiątkę.

Ukiel – największe i najgłębsze jezioro Olsztyna

Ukiel to prawdziwy rekordzista wśród olsztyńskich jezior. Jest największy (powierzchnia 412 ha), najdłuższy (5,4 km) i najgłębszy (43 m). Jego charakterystyczny, „pokrzywiony” kształt nadał mu potoczną nazwę – Krzywe. Zbiornik podzielony jest na kilka basenów: Zatokę Kopernika, Przejmo (zwaną Pacyfikiem), Zatokę Grunwaldzką i Łabędzią Szyję. Między nimi znajdują się przesmyki o intrygujących nazwach, takich jak Lwia Paszcza, Czarne Wrota czy Zakręt.

Linia brzegowa jeziora jest niezwykle urozmaicona. Wysokie, strome brzegi przeplatają się z licznymi zatokami i półwyspami, z których największy – Ostrów – dzieli jezioro na różne akweny. Dzięki tej różnorodności Ukiel jest idealnym miejscem zarówno dla amatorów dzikich zakątków, jak i miłośników zorganizowanych plaż z rozbudowaną infrastrukturą.

Spacer, rower, kawa i... spokój

Ścieżki pieszo-rowerowe nad Ukielem zapraszają do aktywności na świeżym powietrzu. Podczas spaceru możemy podziwiać malownicze widoki, usiąść na ławce z widokiem na jezioro lub zatrzymać się w jednej z kawiarni, by napić się gorącej kawy lub herbaty. To świetna propozycja zarówno dla tych, którzy szukają chwili relaksu, jak i dla osób chcących zadbać o kondycję.

Dla bardziej aktywnych dostępna jest również bogata infrastruktura sportowa. W sezonie zimowym, gdy warunki pogodowe na to pozwalają, akwen służy także miłośnikom bojerów. Tymczasem wędkarze przez cały rok chwalą Ukiel za dorodne leszcze, szczupaki i okonie.

Jezioro dla każdego

Ukiel to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Wędkarze docenią bogactwo ryb, żeglarze skorzystają z dobrze wyposażonych przystani, a spacerowicze odkryją uroki spokojnych zakątków jeziora. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze oraz licznym plażom i ścieżkom, jezioro Krzywe od lat jest jednym z ulubionych miejsc rekreacji olsztynian.

Zapraszamy na wirtualny spacer, którego galeria zdjęć pozwoli poczuć klimat tego wyjątkowego miejsca. A najlepiej wyjść z domu i przekonać się osobiście, jak wiele piękna kryje największe jezioro Olsztyna!

