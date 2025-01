Wybory do Bundestagu. Specjalna grupa walczy z dezinformacją

Specjalna grupa MSW Niemiec koordynuje ochronę wyborów do Bundestagu przed zagrożeniami hybrydowymi, w tym dezinformacją - informuje resort na swojej stronie internetowej. Szefowa resortu Nancy Faeser zaapelowała do operatorów platform społecznościowych o działania przeciwko fake newsom.

Ministra podkreśliła, że wybory do Bundestagu, które odbędą się 23 lutego, będą chronione przed nielegalnymi wpływami. W kontekście mowy nienawiści i kampanii dezinformacyjnych w mediach społecznościowych oceniła, że platformy ponoszą odpowiedzialność "za to, co się na nich dzieje". Zdaniem Faeser potrzeba "większej przejrzystości algorytmów, aby nie napędzały one niebezpiecznych procesów radykalizacji, zwłaszcza wśród młodych ludzi".

W bezpieczeństwo informacyjne nadchodzących wyborów parlamentarnych w Niemczech zaangażowana jest utworzona w MSW specjalna grupa ds. zagrożeń hybrydowych. Jej prace koncentrują się przede wszystkim na identyfikacji narracji, wzmocnieniu proaktywnej komunikacji opartej na faktach oraz zwiększeniu odporności społecznej na zagrożenia z przestrzeni informacyjnej - podał resort spraw wewnętrznych w opublikowanym raporcie dotyczącym ochrony wyborów przed zagrożeniami hybrydowymi.

Próby wpływu obcych służb na przebieg procesu wyborczego w Niemczech kontroluje kontrwywiad. Przede wszystkim monitoruje podejrzane działania oraz informuje władze Niemiec i opinię publiczną o możliwych zagrożeniach - zaznaczyło niemieckie MSW.

Niemiecki federalny urząd bezpieczeństwa informacyjnego (BSI) wspiera partie polityczne i ich kandydatów w kwestiach bezpieczeństwa informacji. Dotyczy to głównie ochrony ich kont w mediach społecznościowych, tożsamości cyfrowych lub stron internetowych.

Na szczeblu UE toczy się kilka postępowań przeciwko platformie X, należącej do amerykańskiego miliardera Elona Muska, w związku z możliwym naruszeniem unijnych przepisów o usługach cyfrowych - Digital Services Act (DSA). Badane jest, czy serwis przestrzega przepisów o ograniczaniu mowy nienawiści i dezinformacji. Jak dotąd KE wszczęła w ramach DSA sześć dochodzeń wobec platformy X; trzy sprawy są nadal w toku.

Jak poinformowały media, w tym niemiecki dziennik "Handelsblatt", KE już miała wstępnie zakończyć jedno z dochodzeń i wkrótce powinna podjąć decyzję o nałożeniu na platformę grzywny w wysokości milionów euro. Rzeczniczka KE Lea Zuber nie chciała w piątek potwierdzić tej informacji.

W ostatnim czasie Mark Zuckerberg, właściciel firmy Meta, do której należą m. Facebook, Instagram, WhatsApp i Threads, wywołał poruszenie swoją decyzją o zniesieniu systemu fact-checkingu na swych platformach społecznościowych.