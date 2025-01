Putin gotowy do rozmowy telefonicznej z Trumpem

Prezydent Władimir Putin jest gotowy do rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem, Moskwa czeka na sygnał z Waszyngtonu, że przywódcą USA też jest gotów - oświadczył w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

W czwartek Trump powiedział, że chciałby jak najszybciej spotkać się z Putinem, by doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Przemawiając online do uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w Davos podkreślił, że ma nadzieję na jak najszybszą rozmowę z Putinem i poinformował, że tuż przed końcem swojej poprzedniej kadencji (2017-21) zamierzał zawrzeć z nim układ ograniczający zbrojenia nuklearne.

"Rozmawialiśmy (z Putinem) o denuklearyzacji naszych dwóch krajów, a Chiny by się do tego przyłączyły. Chiny mają teraz o wiele mniejszy arsenał nuklearny niż my, (ale) oni szybko nas dogonią w pewnym momencie w ciągu najbliższych czterech lub pięciu lat. I powiem wam, że prezydentowi Putinowi naprawdę spodobał się pomysł znacznego ograniczenia (arsenałów) broni jądrowej" - powiedział Trump.

Pieskow przekazał w piątek, że Putin dał wyraźnie do zrozumienia, że chciałby wznowić rozmowy o rozbrojeniu w jak najszybszym terminie. Dodał, że piłeczka jest po stronie Waszyngtonu. (PAP)