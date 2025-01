Mona Lisa zostanie przeniesiona?

Władze włoskiego regionu Lombardia wyraziły w piątek gotowość przyjęcia na jakiś czas obrazu "Mona Lisa" Leonarda da Vinci, który znajduje się w Luwrze w Paryżu. Tak w Mediolanie odpowiedziano na nagłośnione we Włoszech informacje o poważnych problemach muzeum w stolicy Francji.

— Jesteśmy gotowi gościć Mona Lisę w Lombardii — oświadczyła szefowa regionalnego wydziału do spraw kultury Francesca Caruso, cytowana przez agencję ANSA.

Wyjaśniła, że nie chce wdawać się w dyskusje na temat warunków i stanu paryskiego muzeum.

Ale - dodała - "w oczekiwaniu na decyzje francuskiego rządu w sprawie przeniesienia prac i restrukturyzacji my w Lombardii z zadowoleniem udzielimy gościny temu dziełu, które w najwyższym stopniu reprezentuje włoską sztukę oraz kulturę i jest dziedzictwem całej ludzkości".

Caruso wyraziła przekonanie, że wystawienie "Mona Lisy" w Lombardii miałoby jeszcze większe znaczenie w perspektywie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo w 2026 roku. Jak stwierdziła, byłaby to okazja do zaprezentowania obrazu ogromnej liczbie osób z całego świata, które przybędą wtedy do Lombardii.

Arcydzieło Leonarda da Vinci powstało w latach 1503–1507. Do Francji obraz trafił w 1547 roku i jest własnością rządu. Do stałej ekspozycji Luwru należy od 1797 roku.

Włoskie media nagłośniły w czwartek wypowiedź dyrektorki Luwru Laurence des Cars, która ostrzegła, że to największe muzeum na świecie boryka się z problemami wynikającymi z wieku pomieszczeń. Des Cars zwróciła się w tej sprawie do minister kultury Francji Rachidy Dati.

W piśmie do Dati dyrektorka napisała o "mnożących się awariach w pomieszczeniach, które niekiedy są bardzo zniszczone". Zaznaczyła, że pojawiają się również "niepokojące wahania temperatury", zagrażające zachowaniu dzieł sztuki w odpowiednim stanie.

