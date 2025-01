Rozrywka w Olsztynie. Niezapomniane wieczory pełne kultury

Kultura dla każdego i w każdym wieku

Olsztyn to miasto pełne kulturalnych możliwości, a oferta przygotowana przez Adria Art dodatkowo wzbogaca lokalną scenę o wydarzenia, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających widzów. Niezależnie od tego, czy wolisz spektakle teatralne, koncerty czy występy kabaretowe – w naszym repertuarze znajdziesz wszystko, co czyni wieczór wyjątkowym.

Od emocjonujących sztuk teatralnych, które prowokują do refleksji, przez występy pełne humoru, aż po muzyczne widowiska na najwyższym poziomie – każde wydarzenie organizowane w Olsztynie przez Adria Art to gwarancja niezapomnianych wrażeń i rozrywki na najwyższym poziomie. Bez względu na to, czy jesteś mieszkańcem miasta, czy przyjezdnym, możesz liczyć na kulturalne wieczory pełne inspiracji.

Dlaczego warto wybrać w Olsztynie nasze wydarzenia?

Adria Art to synonim profesjonalizmu i jakości. Zespół z wieloletnim doświadczeniem w organizacji wydarzeń kulturalnych w całej Polsce zapewnia rozrywkę, która nie tylko bawi, ale także wzrusza i inspiruje. Każdy spektakl, koncert czy kabaret organizowany w Olsztynie to wynik współpracy z najlepszymi aktorami, muzykami i artystami, których nazwiska od lat każdy zna.

Najbliższe wydarzenia w Olsztynie 07.02 – 05.04.2025

Dobrze się kłamie

Pełen humoru spektakl, który bada granice szczerości wśród przyjaciół. Jedna niepozorna gra z telefonami zamienia spokojny wieczór w emocjonującą konfrontację, ujawniając skrywane sekrety i prawdziwe oblicza bohaterów.

(26.01.2025, godz. 15.00 i 17:30, Olsztyn, Aula im. Anny Wasilewskiej)

Lor – Żony Hollywood

Zespół Lor powraca z albumem „Żony Hollywood”, który łączy intymność z blichtrem. Artystki zapraszają słuchaczy na muzyczną podróż pełną dojrzałych refleksji o relacjach, codzienności i blaskach oraz cieniach show-biznesu.

(07.02.2025, godz. 20.00, Olsztyn, Aula im. Anny Wasilewskiej)

Jak Zabłocki na mydle

Joanna Trzepiecińska i Tomasz Dedek wcielają się w małżeństwo próbujące ratować swój związek przez... zamianę ról. Szalony eksperyment obnaża absurdy codziennych stereotypów i prowadzi do zaskakujących wniosków.

(15.02.2025, godz. 16.00 i 19.00, Olsztyn, Aula Auditorium Maximum)



Nerwica natręctw

Przezabawna komedia w reżyserii Artura Barcisia, w której pacjenci psychiatryczni podejmują desperacką próbę leczenia się nawzajem. Zderzenie nietuzinkowych osobowości i absurdalnych zaburzeń prowadzi do serii komicznych sytuacji.

(24.02.2025, godz. 17.15 i 19.30, Olsztyn, Teatr im. Stefana Jaracza)

O mało co - Anna Mucha i Michał Sitarski w kultowej komedii

Komedia omyłek, w której zdrady, kłamstwa i nietypowe alibi tworzą iście wybuchową mieszankę. Zdradzający małżonkowie, niespodziewane powroty i kurczak w winie prowadzą do serii absurdalnych sytuacji!

(07.03.2025, godz. 17.00 i 20.15, Olsztyn, Aula Auditorium Maximum)

Najdroższy - spektakl komediowy

Pełna humoru komedia o odważnej walce z przeciwnościami losu i absurdach dążenia do sukcesu. Bohater, próbując odmienić swoje życie, trafia na zaskakujące wyzwania, które zmuszają go do refleksji nad tym, czym naprawdę jest szczęście.

(23.03.2025, godz. 15.00 i 18.00, Olsztyn, Aula im. Anny Wasilewskiej)

Kabaret Moralnego Niepokoju - Normalne to to nie jest



Kabaret Moralnego Niepokoju powraca z nowym programem, który w zabawny sposób ukazuje absurdy współczesności i codzienne paradoksy. Premierowe skecze pełne są błyskotliwych obserwacji, które śmieszą do łez i skłaniają do refleksji nad tym, czym dziś jest „normalność”.

(29.03.2025, godz. 16.00 i 19.00, Olsztyn, Aula Auditorium Maximum)

Marek Dyjak - Kameralnie

Marek Dyjak zaprasza na wyjątkowy wieczór pełen muzyki, która oczyszcza i koi, tym razem w jaśniejszych, bardziej pogodnych tonach. Fenomenalny, spiżowy głos artysty w towarzystwie pianisty Mateusza Kołakowskiego stworzy niezapomniane widowisko!

(05.04.2025, godz. 19.00, Olsztyn, Aula im. Anny Wasilewskiej)



Prezent idealny. Bilety na wydarzenia kulturalne

Często zastanawiamy się, jaki prezent sprawi radość naszym bliskim. Bilety na wydarzenia kulturalne w Olsztynie to doskonała opcja, która pozwoli wspólnie spędzić czas w wyjątkowej atmosferze. To także idealny sposób na spędzenie czasu z bliskimi w otoczeniu sztuki najwyższej jakości. Wybierając wydarzenia Adria Art, masz pewność, że oferujesz coś wyjątkowego.

Organizujemy dużo wydarzeń przez cały rok w Olsztynie. Sprawdź nasz repertuar w Olsztynie i zobacz co oferujemy: https://adria-art.pl/a/wydarzenia-olsztyn

Łatwość rezerwacji i szeroki wybór wydarzeń

Planowanie wyjścia na jedno z wydarzeń organizowanych przez Adria Art jest niezwykle proste. Dzięki możliwości zakupu biletów online, z łatwością znajdziesz coś dla siebie i szybko zarezerwujesz miejsce. Pełen repertuar wydarzeń w Olsztynie oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora, co pozwala łatwo zaplanować swój czas.