King Crimson: Jeden album, który zmienił historię rocka

King Crimson, legendarna grupa założona w 1968 roku przez gitarzystę Roberta Frippa, łączyła wpływy jazzu, folku, heavy metalu i muzyki klasycznej. W rozmowie z "Tylko Rock" Fripp wyjaśnił, że inspirował się europejską tradycją muzyczną, zamiast podążać za amerykańskim bluesem, jak wielu brytyjskich muzyków. Uważał, że naturalniejsze było sięgnięcie po tradycję Strawińskiego i Bartóka, by połączyć ją z energią rocka.

W czerwcu 1969 roku King Crimson, w składzie Robert Fripp, Ian McDonald, Greg Lake, Michael Giles i Peter Sinfield, rozpoczął prace nad debiutanckim albumem. Początkowo współpracowali z producentem Tony'm Clarkiem, ale niezadowoleni z efektów, przerwali nagrania. W lipcu wrócili do studia Wessex Sound Studios, tym razem bez zewnętrznych producentów, i w październiku wydali płytę "In The Court Of The Crimson King – An Observation By King Crimson" pod szyldem Island Records. Album natychmiast wzbudził ogromne emocje – od zachwytu po kontrowersje. Teksty Pete'a Sinfielda wykraczały poza utopijne wizje, komentując negatywne aspekty ówczesnego świata. Muzycznie, płyta oferowała innowacyjne brzmienie, które stało się fundamentem dla rocka progresywnego oraz wpłynęło na inne gatunki, takie jak gotycki rock, black metal czy hip-hop.

Na płycie wyróżnia się utwór "21st Century Schizoid Man", który uderza potężnym brzmieniem, typowym dla najcięższych zespołów. Jego tekst krytykuje ówczesnych polityków i ukazuje szaleństwo, w którym tkwił świat. Kompozycja zawiera także fragment jazzowej partii klawiszy Iana McDonalda oraz wyjątkowe solówki. Utwór zainspirował Barry'ego Godbera do stworzenia okładki albumu, przedstawiającej przerażony autoportret. Niestety, Godber zmarł w lutym 1970 roku w wieku zaledwie 24 lat, na skutek zawału serca.

Zespół Roberta Frippa, który przez lata dobierał sobie muzyków, działał z przerwami aż do 2021 roku. W 2022 roku ukazał się film dokumentalny o zespole pt. "In The Court Of The Crimson King". W 2022 roku Ian McDonald zmarł na raka, a w listopadzie 2024, w wieku 80 lat, zmarł Peter Sinfield.

