PGE wybrała wykonawcę jednego z największych w Europie magazynów energii, który będzie budowany w Żarnowcu

Grupa PGE wybrała generalnego wykonawcę inwestycji dotyczącej zaprojektowania i budowy, w formule pod klucz, bateryjnego magazynu energii Żarnowiec. Projekt o mocy do 263 MW oraz pojemności minimalnej 900 MWh zrealizuje spółka LG Energy Solution Wrocław. Magazyn zlokalizowany w sąsiedztwie należącej do Grupy PGE Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec będzie jednym z największych w Europie bateryjnych magazynów.

— Transformacja energetyczna wymaga od nas zdecydowanych działań. Już za dwa lata do polskich domów popłynie energia z farm wiatrowych na Bałtyku. Optymalne wykorzystanie mocy instalowanych w OZE wiąże się z koniecznością zapewnienia równoległego działania magazynów, w których kumulowana będzie energia w okresach, gdy jej produkcja przekracza bieżące zapotrzebowanie. Odpowiedzią na te potrzeby jest nowa inwestycja PGE – magazyn energii Żarnowiec, który nie tylko przyczyni się do zwiększenia możliwości regulacji systemu elektroenergetycznego, ale będzie również pełnił funkcję bilansującą moc energii pochodzącej z farm wiatrowych, zarówno tych lądowych, jak i morskich. Rozwój magazynów energii takich jak ten w Żarnowcu, czy kolejny planowany w Gryfinie, pozwoli na efektywniejszą pracę źródeł OZE i wpłynie na obniżenie cen energii dla odbiorców — powiedział Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

— Wybór generalnego wykonawcy to kluczowy etap w realizacji tego projektu. Wcześniej, w grudniu ub.r., magazyn energii w Żarnowcu uzyskał kontrakt w aukcji rynku mocy na rok 2029 — dodał Dariusz Marzec.

Postępowanie na wybór generalnego wykonawcy zostało ogłoszone w lipcu 2024 r. Przetarg prowadzony był w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. W ramach postępowania zakupowego w listopadzie 2024 r. zostały złożone dwie oferty. Za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o. z ceną 1 mld 555 mln zł brutto.

Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta w przypadku braku złożenia, w określonym terminie, odwołań do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz po uzyskaniu stosownej informacji ze strony Komisji Europejskiej co do braku przeciwskazań do zawarcia takiej umowy na gruncie przepisów w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny.

Bateryjny magazyn energii Żarnowiec będzie zlokalizowany w województwie pomorskim, w pobliżu przyszłych morskich farm wiatrowych PGE oraz największej w Polsce elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu, należącej do PGE Energia Odnawialna, która będzie odpowiedzialna także za nadzór nad realizacją tego magazynu. Projekt otrzymał pierwszą w Polsce promesę na magazynowanie energii elektrycznej oraz posiada umowę przyłączeniową do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna