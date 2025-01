Ekskluzywny polski koncert w Dubaju. Artyści przygarną sporo pieniędzy?

Edyta Górniak, Cleo, Blanka - to tylko pierwsze nazwiska, które pojawią się na specjalnym koncercie dedykowanym Polonii mieszkającej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Artyści za swój występ mogą zarobić bardzo spore pieniądze.

Specjalny koncert plenerowy dla Polonii w Dubaju pt. "Polska w sercu Dubaju" odbędzie się pod koniec lutego, a jego organizatorem został Robert Klatt, lider kultowego zespołu disco polo. Wydarzenie ma promować kulturę polską w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Robert Klatt zbierze w drugim największym państwie ZEA prawdziwą śmietankę polskiej sceny muzycznej, m.in. Edyta Górniak, Blanka, Cleo, Tribbs czy Marien. Całą imprezę poprowadzi prezenter telewizyjny Tomasz Kammel. Na koncercie pojawią się nie tylko mieszkający w ZEA Polacy, ale i lokalni szejkowie.

Serwis ShowNews dotarł do informacji odnośnie wypłaty, którą może zainkasować za swój występ Edyta Górniak. Jednej z legendarnych piosenkarek polskiej sceny muzycznej wpadnie do kieszeni aż 220 tys. zł. Będzie mogła prowadzić się luksusową limuzyną oraz otrzyma swój własny apartament. Oczywiście Edyta Górniak nie potwierdziła tych doniesień. Sama artystka jest po intensywnym okresie grudniowym spędzonym na koncertowaniu w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Chicago, New Jersey i Nowym Jorku.

Natomiast portal Pudelek.pl dotarł do informacji odnośnie zarobków innych artystów - Cleo ma otrzymać 100 tys. zł. Wypłata za występ ma być naturalnie o wiele wyższa niż proponowana jest w Polsce. Robert Klatt w rozmowie z portalem potwierdził, że gaża dla każdego artysty będzie w pełni satysfakcjonująca.

W dalszej rozmowie z Pudelkiem Klatt przede wszystkim zachwala sobie współpracę z Edytą Górniak, z którą podróżował po Stanach Zjednoczonych, gdzie razem śpiewali kolędy.

Organizator podaje, że wejście na koncert będzie bezpłatne, lecz będą obowiązywać restrykcje np. ograniczona liczba uczestników.

Źródło: Pudelek.pl/ShowNews/CGM