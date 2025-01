Złe wieści z AZS-u Olsztyn. Doświadczony lider kontuzjowany

Złe wieści dotarły do kibiców Indykpolu AZS Olsztyn na minuty przed meczem z Jastrzębskim Węglem. Jeden z liderów drużyny, Moritz Karlitzek doznał kontuzji.

Według oficjalnego klubowego komunikatu przyjmujący Zielonej Armii doznał urazu łydki. Trener Marcin Mierzejewski nie będzie mógł skorzystać z usług niemieckiego siatkarza przez ok. 3 tygodnie.

Moritza Karlitzka zabrakło na boisku już w poprzednim pojedynku przeciwko PSG Stali Nysa. Wtedy informacje przekazane przez klub zasugerowały, że Niemiec zmaga się z problemami zdrowotnymi.

28-letni siatkarz jest jednym z czołowych graczy w składzie Indykpolu AZS Olsztyn w tegorocznym sezonie PlusLigi. W 53 setach zdobył 190 punktów - 14 zagrywką, 159 atakiem i 17 blokiem. W olsztyńskich barwach występuję od 2022 roku, a ostatnią Wigilię Świąt Bożego Narodzenia przedłużył umowę z klubem o kolejne dwa lata.

W obu ostatnich meczach Karlitzka na pozycji przyjmującego zastąpił Manuel Armoa, który będzie najprawdopodobniej graczem podstawowej "szóstki" do czasu powrotu Niemca. Argentyńczyk w przegranym meczu z Jastrzębskim Węglem (1:3 - przyp. red.) pokazał się z bardzo dobrej strony. Jego licznik zatrzymał się na 19 punktach, był bardzo skuteczny w ataku (13/19, 68 proc, skuteczności i 63 proc. efektywności), a do tego dołożył dokładne przyjęcie (1 błąd na 18 prób, 56 proc. przyjęcia pozytywnego i 22 proc. przyj. perfekcyjnego). Do swojego występu dołożył mocną zagrywkę oraz aktywną grę w obronie.

Kolejny meczu Indykpol AZS Olsztyn rozegra już w piątek (24 stycznia) w ramach 22. kolejki PlusLigi. Olsztynianie zmierzą się we własnej hali z aktualnym wicemistrzem Polski i tegorocznym zdobywcą krajowego Superpucharu, czyli Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Janusz Siennicki