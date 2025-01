Forbes 2025: Lista najbogatszych ludzi świata

Elon Musk ponownie na szczycie

Elon Musk ponownie znalazł się na czołowej pozycji w zestawieniu Forbesa z 2025 roku, osiągając majątek netto wynoszący 433,9 miliarda dolarów. Swoją pozycję zawdzięcza rosnącej wartość firmy SpaceX, która obecnie wyceniana jest na 350 miliardów dolarów. Jego udziały w platformie X, oraz firmach, xAI i The Boring Company, dodatkowo umacniają jego status w świecie biznesu.

Jeff Bezos: Stabilna druga pozycja

Jeff Bezos, twórca Amazona, z majątkiem netto wynoszącym 239 miliardów dolarów, zajmuje drugą pozycję w rankingu Forbesa. Jego fortuna jest efektem nieustannego rozwoju Amazona, który wciąż dominuje w sektorze e-commerce oraz usług chmurowych. Istotnym wpływem na wartość majątku Bezosa były rekordowe wyniki platformy chmurowej należącej do grupy Amazon osiągnięte w 2024 roku. Dodatkowo, jego inwestycje w Blue Origin oraz rozwój prywatnych projektów kosmicznych umacniają jego pozycję na arenie międzynarodowej.

Mark Zuckerberg: Niezwykły powrót

Mark Zuckerberg, twórca Meta, zanotował imponujący wzrost swojego majątku, który w 2025 roku osiągnął wartość 217,7 miliarda dolarów. Dzięki temu wyprzedził Larry'ego Ellisona i zajął trzecie miejsce na liście najbogatszych ludzi na świecie. Ten wzrost jest efektem udanych działań firmy Meta, której akcje osiągnęły wartość 630,20 USD.

Jensen Huang wchodzi do top 10

Jensen Huang, prezes i współzałożyciel firmy Nvidia, zadebiutował na 10 miejscu z majątkiem netto wynoszącym 118 miliardów dolarów. Wzrost wartości akcji Nvidia osiągnąl 171% w 2024 roku, co przyczyniło się do osiągnięcia przez firmę kapitalizacji rynkowej na poziomie 3,28 biliona dolarów. Oznacza to, że wartość Nividia jest obecnie większa niż Microsoftu.

Łączny majątek 500 najbogatszych ludzi na świecie wzrósł o 1,5 biliona dolarów, z czego 600 miliardów przypadło ośmiu liderom branży technologicznej, takim jak Larry Page, Sergey Brin czy Michael Dell. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję lidera z 813 miliarderami, wyprzedzając Chiny (473 miliarderów) i Indie (200 miliarderów).



Źródło: Indian Express