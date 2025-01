Tydzień Małżeństwa w Ełku jest lokalną odpowiedzią na Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa – kampanię społeczną promującą szczególną, komplementarną więź kobiety i mężczyzny. Tydzień Małżeństwa odbywa się równolegle co roku w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, zawsze w tym samym terminie: 7-14 lutego. W Polsce projekt został zainicjowany w 2015 r. przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Od tego czasu w całej Polsce odbyło się setki wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i rozrywkowym. Od 2022 roku ta wspaniała inicjatywa wzmacniania relacji małżeńskiej ma również swoje miejsce w Ełku. Organizatorem Tygodnia Małżeństwa w Ełku jest Stowarzyszenie Rodzina Rodzin wraz z Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Ełckiej. W lutym 2025 roku Tydzień Małżeństwa w Ełku zostanie zorganizowany po raz czwarty. Tegoroczne hasło Tygodnia Małżeństwa to "Pełni wzajemnej uważności". Celem Tygodnia Małżeństwa jest promowanie małżeństwa jako wartości społecznej i pokazywanie potrzeby permanentnego rozwijania więzi małżeńskiej, aby dawała małżonkom satysfakcję i spełnienie. Inicjatywy mające miejsce podczas Tygodnia Małżeństwa stwarzają okazję do pogłębienia więzi małżeńskiej oraz nabycia kompetencji interpersonalnych, są szansą na spędzenie wspólnego, twórczego czasu. Małżeństwo to dynamiczna relacja, która wymaga ciągłej pracy, zaangażowania i wzajemnego wsparcia. Celem Tygodnia Małżeństwa jest również motywowanie ogółu społeczeństwa, specjalistów, media i osoby publiczne do promowania znaczenia małżeństwa w rozwoju społecznym.

Zaplanowane wydarzenia skierowane są do wszystkich małżeństw, a w efekcie również do ich rodzin. Zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie wcześniejsze edycje Tygodnia Małżeństwa pokazały jak wielka jest potrzeba i chęć w naszej społeczności lokalnej do rozwijania i pogłębiania relacji małżeńskiej. Wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród par świeżo po ślubie, rodzin z dziećmi jak i dojrzałych już małżonków. Do udziału w Tygodniu Małżeństwa w Ełku zapraszamy wszystkie małżeństwa, które chcą po prostu spędzić ze sobą czas i cieszyć się swoją wzajemna miłością. Tydzień Małżeństwa to czas dla DWOJGA – najbliższych sobie osób, którym codzienność może trochę zatarła intensywność najpiękniejszych relacji.

W ramach czwartej edycji Tygodnia Małżeństwa zaplanowaliśmy następujące wydarzenia:

07.02.2025 r. – godz. 17:30 – 19:30 warsztaty ceramiczne dla dwojga "Dwie filiżanki” - Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej Stajnia

08.02.2025 r. – godz. 15:00 – 17:30 warsztaty masażu dla dwojga "Dotyk który łączy" - Centrum Edukacji Ekologicznej

09.02.2025 r. – godz. 11.30 - uroczysta Msza św. w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Ełku oraz "Rodzinne spotkanie karnawałowe"

12.02.2025 r. – godz. 19:15 – 20:00 "Randka na lodowisku" - Lodowisko MOSiR

14.02.2025 r. – godz. 18:00 – 20:00 „Randka Małżeńska: pełni wzajemnej uważności” - Restauracja Regionalna Stara Piekarnia