Oszukiwali na terenie całych Warmii i Mazur. Cyberprzestępcy oskarżeni

Śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wspólnie ze specjalistami z olsztyńskiego wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zebrali bogaty materiał dowodowy w sprawie serii oszustw przy wykorzystaniu tak zwanej metody „na Blika”. Wynikiem ich pracy jest akt oskarżenia przeciwko piątce młodych mężczyzn, którym prokurator zarzucił między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Z ustaleń śledczych wynika, że oskarżeni działali w połowie 2023 roku. W tym czasie mieli od 17 do 18 lat. Metoda ich działania polegała na tym, że przełamywali zabezpieczenia dostępu do profili użytkowników jednego z popularnych portali społecznościowych. Po przejęciu konta, wysyłali do znajomych właściciela profilu wiadomości tekstowe i prosili o pożyczkę i przesłanie kodów BLIK, które następnie wykorzystywali do wypłat z bankomatów zlokalizowanych w różnych miejscowościach na Warmii i Mazurach. Zwykle chodziło o kwoty od kilkuset do tysiąca złotych.

Członkowie grupy dokonali w ten sposób kilkuset wypłat na szkodę przeszło 60 pokrzywdzonych. Uzyskane w ten sposób środki „prali” przy wykorzystaniu kryptowalut - wielokrotnie przelewali je pomiędzy kolejnymi portfelami wirtualnej waluty.

W toku prowadzonego śledztwa na jaw wyszły też inne występki, których dopuścili się członkowie grupy. W sumie w pakiecie ponad 50 zarzutów znalazły się kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, włamania na konta użytkowników portalu społecznościowego, oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, rozbój, fałszowanie dokumentów, a także posiadanie narkotyków i materiałów o charakterze pedofilskim.

Oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.