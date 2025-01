Rewolucja w przestworzach – LOT umożliwia odroczone płatności

Jak podkreślił LOT, system odroczonych płatności, jakim jest PayPo, to jedno z rozwiązań, na które konsumenci decydują się coraz częściej. Pozwala on na dostosowanie płatności do własnych preferencji, a klienci mogą lepiej zaplanować swoje wydatki - uważa przewoźnik. Jak przypomniał, liczba aktywnych użytkowników PayPo w Polsce wynosi 2 mln.

Druga wprowadzana możliwość – Cash&Miles – umożliwia wymianę mil programu lojalnościowego na wartość taryfy biletu lotniczego, nie wliczając w to podatków i opłat. Aby skorzystać z tego produktu, należy spełnić dwa kryteria – uczestnik programu powinien legitymować się polskim adresem korespondencyjnym, a minimalna wartość powinna wynosić 3 tys. mil. Klient sam decyduje o liczbie mil wymienionych na bilety - zaznaczył LOT.

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Linie mają 15 samolotów szerokokadłubowych Boeing 787 Dreamliner, które obsługują połączenia dalekiego zasięgu. Przewoźnik obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic.



red./PAP