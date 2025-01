"Zapomniana" żona Trumpa: Ich romans rozpoczął się, gdy był jeszcze mężem Ivany

Donald Trump i Ivana, jego pierwsza żona z Czechosłowacji, byli jedną z najgłośniejszych par amerykańskiej śmietanki towarzyskiej lat 80. Poznali się w klubie Maxwell's Plum na Florydzie, a po pół roku znajomości Trump oświadczył się Ivannie. Para pobrała się w 1977 roku na Manhattanie. Przed ślubem podpisali intercyzę, której kontrowersyjny zapis o konieczności zwrotu prezentów w przypadku rozwodu niemal doprowadził do zerwania zaręczyn. Ostatecznie zapis został usunięty.

Ivana i Donald Trump doczekali się trójki dzieci: Ivanki, Erica i Donalda Jr. Ivana, oprócz roli matki i żony, rozwijała się jako bizneswoman, zasiadając w zarządzie Trump Organization, projektując wnętrza i inwestując w kasyna. Ich małżeństwo zakończyło się, gdy na jaw wyszedł romans Trumpa z Marlą Maples. Ivana wspominała, jak Marla bezceremonialnie przyznała się do romansu w czasie, gdy Ivana była w szoku. Ich rozwód w 1992 roku był szeroko komentowany. Ivana otrzymała 14 mln dolarów, roczne alimenty na dzieci, mieszkanie w Trump Plaza, dom w Connecticut, oraz 49% udziałów w Mar-a-Lago.

Zmarła 14 lipca 2022 roku w swoim apartamencie w Nowym Jorku. Do samego końca miała utrzymywać kontakt z byłym mężem.

Choć uwagę mediów pochłaniają głównie Ivana i Melania, zapomniana jest druga żona Donalda Trumpa, Marla Maples, z którą miał romans podczas małżeństwa z Ivaną. Trump i Maples poznali się na Madison Avenue w Nowym Jorku, a ich potajemny związek nie trwał długo. Kiedy media ujawnili romans, Marlę obwiniano za rozpad małżeństwa Trumpów. W wyniku nagonki Marla wyjechała na jakiś czas do Gwatemali, gdzie pracowała dla Korpusu Pokoju.

Marla Maples wspominała, że po rozwodzie z Ivaną nie mogła poradzić sobie z nękaniem mediów, które nie dawały jej ani jej rodzinie spokoju. Mimo że była z Donaldem Trumpem, ten nadal prowadził swoje podboje. Kiedy Marla otrzymała od niego list, w którym pisał o swoich eskapadach w Europie, relacja z Trumpem wydawała się coraz bardziej napięta. Mimo to, pod koniec grudnia 1993 roku, para wzięła ślub. Donald wiedział, że ustatkowanie się poprawi jego wizerunek w oczach inwestorów. Wkrótce potem na świecie pojawiła się ich córka Tiffany, której rodzice Trumpa nie chcieli uznać za "legalne dziecko" ze względu na brak formalnego ślubu. Marla była tak zdeterminowana, że podróżowała z suknią ślubną, gotowa na oświadczyny i ślub w dowolnym miejscu.

Donald Trump i Marla Maples podpisali intercyzę, która zawierała m.in. zapis o "odcięciu" alimentów, jeśli ich dziecko podjęłoby pracę lub wstąpiło do wojska, oraz zakaz publikowania szczegółów ich związku przez Maples. W 1996 roku pojawiły się plotki o romansie Marli z jednym z ochroniarzy Trumpa, Spencerem Wagnerem. Mimo początkowego zaprzeczania, para rozwiodła się w 1998 roku. Po rozstaniu Maples otrzymała 2,5 miliona dolarów i przeprowadziła się z córką do Kalifornii. Od tego czasu występowała w programach telewizyjnych, filmach i działa jako mówczyni w London Speakers Bureau, specjalizującym się w inspiracji dla kobiet.

Melania Trump, uznawana za tajemniczą postać, nie spędzała dużo czasu z mężem, co opisano w książce "Ogień i furia". Trump nie angażował się w życie rodzinne, traktując małżeństwo jako sposób na zachowanie przestrzeni. Mimo to, Melania była jedną z nielicznych osób, które wierzyły w jego wygraną w wyborach 2016 roku. Po zwycięstwie pozostała w cieniu, opóźniając przeprowadzkę do Waszyngtonu do czasu, aż ich syn skończył szkołę. W 2020 roku zapowiedziała, że tym razem przeprowadzi się z mężem od razu.

