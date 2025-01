Siły Zbrojne Ukrainy ogłosiły przeprowadzenie skutecznego ataku na zaawansowany rosyjski system obrony powietrznej S-400 Triumf. Uderzenie miało miejsce na terenie Rosji, w okolicach Biełgorodu, co stanowi wyjątkowo śmiałą operację na terytorium przeciwnika. Udostępnione w internecie zdjęcia przedstawiają zniszczenia, w tym uszkodzenie kluczowej wyrzutni pocisków, co czyni cały system bezużytecznym.

Rosja utraciła ważny element ochrony swoich obiektów strategicznych, co może wpłynąć na sytuację na froncie, zwłaszcza w sąsiednich regionach obwodu kurskiego i biełgorodzkiego. Eksperci wskazują, że kontrofensywa Ukrainy, realizowana od początku roku, ma na celu nie tylko osłabienie zdolności bojowych Kremla, ale także wzmocnienie swojej pozycji negocjacyjnej w potencjalnych rozmowach pokojowych.

Atak przeprowadzono z wykorzystaniem pocisków GMLRS, które precyzyjnie uderzyły w lokalizację systemu S-400. To kolejny przypadek, w którym zaawansowany system obrony powietrznej Rosji nie sprostał wyzwaniom pola bitwy. Od początku wojny rosyjska armia straciła co najmniej 11 takich wyrzutni, co podważa twierdzenia o ich niezawodności.

S-400 Triumf, wdrożony do rosyjskiego arsenału w 2007 roku, miał być dumą tamtejszej technologii wojskowej. Jego wyrzutnie mogą korzystać z szerokiego zakresu rakiet, w tym tych o zasięgu nawet 400 kilometrów. Jednak kolejne niepowodzenia, w tym ostatnie zniszczenie wyrzutni w obwodzie biełgorodzkim, rzucają cień na zdolność Rosji do skutecznej obrony swoich terytoriów.

Źródło: Interia