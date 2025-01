Wege-dorośli: co jeść, by być zdrowym?

— Czasem pacjenci nie zdają sobie sprawy z faktu, że wykluczając jakiś składnik z diety na własną rękę, po paru miesiącach mogą się wtórnie uczulić — mówi dr inż. Anna Hinburg, dietetyk kliniczny, doktor z zakresu technologii żywności i żywienia, kierownik Działu Żywienia i edukator żywieniowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. — Usuwanie z diety takich składników jak gluten lub laktoza z diety tylko po to, by zrzucić kilka kilogramów, może nie wyjść nam na zdrowie. — Wegańskiego sposobu na życie nie polecam, bo jako dietetyk nie jestem w stanie ułożyć zdrowego jadłospisu z produktów dopuszczalnych dla wegan. Jednak wegetarianizm — dlaczego nie? Wegetarianizm może być całkiem zdrowy, szczególnie dla osób dorosłych…

