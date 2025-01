Alarm hydrologiczny: IMGW ostrzega przed wezbraniami wód

W piątek IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zlewni Wkry w woj. mazowieckim. Ma obowiązywać do soboty do godz. 8.00.

"W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych na Mławce w Szreńsku przewiduje się wzrost stanu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego" – czytamy w komunikacie.

Aktualne są też ostrzeżenia z czwartku. Dla woj. opolskiego ostrzeżenia obowiązują w zlewni Stobrawy i górnej Prośnie. Zależnie od obszaru alerty pozostają aktualne do godz. 14.00 w piątek lub do godz. 12.00 w sobotę.

Instytut prognozuje, że ze względu na spływ wody opadowo-roztopowej na Budkowiczance będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Krzywej Górze. Informuje także, że "w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych na górnej Prośnie, będą występowały dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Gorzowie Śląskim".

Wydane przez IMGW ostrzeżenia II stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych obejmują zlewnię Szprotawy woj. lubuskim. Obowiązują do godz. 14.00.

"W wyniku spływu wody opadowo-roztopowej na Szprotawie utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa powyżej stanu ostrzegawczego w Szprotawie" – przekazało IMGW w komunikacie.

W woj. dolnośląskim wydane ostrzeżenie dotyczy Widawy od Namysłowa do ujścia do Odry. Z powodu spływu wód opadowo-roztopowych na Widawie poniżej Namysłowa przewidywane są dalsze powolne wzrosty i utrzymywanie się stanów wody w strefie wody wysokiej w Zbytowej powyżej stanu ostrzegawczego, a w Krzyżanowicach około stanu ostrzegawczego. Na przebieg zjawiska może mieć wpływ praca budowli hydrotechnicznych w rejonie Namysłowa i Zbytowej. Alerty pozostają aktualne do godz. 12.00 w sobotę.

Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia przewiduje, że obserwowane lub prognozowane stany wody układają się powyżej stanów ostrzegawczych z tendencją wzrostową z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.



red./PAP