Zdecydowane słowa Karola Nawrockiego! "Europa musi zrozumieć, że my nie jesteśmy bezdomnymi z Hamburga i z Berlina"

Nawrocki zauważył, że w ciągu 4 lat w Muzeum II Wojny Światowej i w ciągu 3 lat w IPN, otwierał wystawy i ważne projekty edukacyjne w 150 miejscach na całym świecie.

Dyskutując z zagranicznymi przedstawicielami w brytyjskim parlamencie, w amerykańskich instytucjach, w Japonii i Chinach, o polskiej historii, o polskiej wrażliwości. Doprowadzając dzieła, które sobie postawiłem za cel do końca, reprezentując zawsze polską wrażliwość historyczną i o niej mówiąc

— powiedział kandydat na prezydenta.

Bo to nie jest kwestia tego iloma językami będziemy operować na arenie międzynarodowej i jak bardzo nas lubią, jak ładnie się do nas uśmiechną i jak nas poklepią plecach. To nie o to chodzi

— zauważył Nawrocki.

— Chodzi o to, aby reprezentować Polaków i polski interes. A swojego prezydenta wybiorą Polacy. A polskiego prezydenta nie będzie wybierać ani Berlin, ani Moskwa, ani Bruksela, ani Kijów — podkreślił Nawrocki.

Zapowiedział też, że jako prezydent będzie się domagał reparacji od strony niemieckiej.

Przypomniał w tym kontekście raport przygotowany w czasie rządów Mateusza Morawieckiego, przez Arkadiusza Mularczyka. Jak zauważył polscy podatnicy za ten raport zapłacili.

— Historyczna wina Niemiec za II wojnę światową i zniszczenia naszej ojczyzny nie podlega żadnym wątpliwościom

— mówił.

Jak dodał, dla Polaków nie ma znaczenia, że raport został przygotowany przez poprzedni rząd.

Reparacje od Niemiec



Tymczasem, jak zaznaczył, „pan premier Donald Tusk na pierwszym spotkaniu z kanclerzem Niemiec zrezygnował z ubiegania się o reparacje” - zaznaczył.

— Europa musi zrozumieć, że my nie jesteśmy bezdomnymi z Hamburga i z Berlina. My jesteśmy narodem w centrum Europy — mówił.

— Uważam, że reparacje powinny zostać Polsce wypłacone — oświadczył Nawrocki.



Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl