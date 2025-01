Hymn Kortowiady wybrzmi nad Jeziorem Kortowskim - Enej wystąpi na kortowiadowej scenie!

Jak co 2 tygodnie w czwartek organizatorzy Kortowiady serwują kolejną niespodziankę dla uczestników i entuzjastów tej wyjątkowej imprezy. Do liczącego obecnie ośmioro artystów line-upu dołączył dziś najbardziej kojarzący się z tym studenckim świętem zespół, twórcy wyśpiewywanego każdego roku hymnu - Enej!

Enej wystąpi po rocznej przerwie na kortowiadowej scenie

Polski zespół rockowo-folkowy, założony w 2002 roku przez Piotra i Pawła Sołoducha oraz ich przyjaciela, Łukasza Kojrysa. Nazwa zespołu pochodzi od imienia głównego bohatera „Eneidy” – Eneja, wesołego kozaka podróżującego po świecie. Grupa stanowi różnorodną kulturowo mieszankę, co wynika z pochodzenia członków zespołu. Przez lata na polskiej scenie muzycznej swoim bogatym repertuarem wiele razy udowodnili, że ich muzyka daje odbiorcom wiele radości - także podczas wielu edycji Kortowiady.

W olsztyńskim miasteczku studenckim spotkamy się pod koniec maja

Kortowiadę 2025 zaplanowano dokładnie na 28-31 maja. W tym czasie kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wypełni się uczestnikami tego festiwalu studenckiego. Na Plaży Kortowskiej wystąpi Otsochodzi, Lady Pank, Wiktor Dyduła, Szpaku, Lanberry, Opał, Oki, Bletka oraz ujawniony dziś zespół Enej. Organizatorzy od października zapewniają, że przygotowują wiele wydarzeń i atrakcji, w tym zarówno znane przez uczestników formaty, jak i niespodzianki.

KortoFest powraca w nowej formie

Atrakcją, która będzie stanowić połączenie starego i nowego, jest z pewnością KortoFest. Nadal będzie to, jak przed laty, koncert dla zespołów, które będą chciały pokazać się szerszej publiczności i stanąć do walki o nagrodę główną, którą tym razem również jest występ na kortowiadowej scenie. Tym razem zaplanowano 3 etapy konkursu, z czego pierwszy obejmuje zapisy przy pomocy dostępnego pod adresem www.kortofest.kortowiada.pl formularza zgłoszeniowego, a drugi, zaplanowany na marzec będzie obejmował przesłuchania. Podczas wielkiego finału, który będzie ostatnim etapem konkursu, zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy już podczas tegorocznej edycji zagrają pełnowymiarowy koncert na Plaży Kortowskiej. Organizatorzy poinformowali już, że na zgłoszenia czekają do 23 lutego.

Karnety na festiwal są nieustannie w sprzedaży



Ci, którzy jeszcze nie nabyli karnetów na Kortowiadę 2025 nadal mogą to zrobić - trzecia, limitowana, pula jest dostępna pod adresem Ci, którzy jeszcze nie nabyli karnetów na Kortowiadę 2025 nadal mogą to zrobić - trzecia, limitowana, pula jest dostępna pod adresem www.bilety.kortowiada.pl , a także poprzez Going. i Empik Bilety.

Kortowiada 2025 to festiwal studencki organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Fundację Samorządu Studentów oraz Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego.

Sponsorem Głównym wydarzenia jest Perła – Browary Lubelskie S.A.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Wirtualna Polska, Eska, Eska Rock, Eska 2, o2, Going. MORE, olsztyn.com.pl, TKO, Radio UWM FM, Gazeta Olsztyńska, Made in Warmia & Mazury oraz TVP Olsztyn.