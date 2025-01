Zmiany w organizacji religii w szkołach: MEN ustępuje w jednej kwestii

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza zmiany w organizacji lekcji religii w szkołach. Jak zapowiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, jednym z głównych ustępstw wobec Kościoła jest możliwość organizowania zajęć religii w dowolnym momencie planu lekcji, pod warunkiem że wszyscy uczniowie danej klasy zapiszą się na te zajęcia. To jednak tylko jeden z elementów nowego podejścia do nauczania religii i etyki.

Jedna godzina religii tygodniowo

Wiceminister Lubnauer poinformowała, że od przyszłego roku szkolnego w szkołach publicznych zajęcia religii i etyki będą prowadzone w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. To znacząca zmiana w stosunku do dotychczasowych dwóch godzin religii, które w szkole podstawowej były równoważne czasowo z sumą godzin historii, WOS-u i edukacji dla bezpieczeństwa.

"Zrobiliśmy wszystko, żeby skonsultować tę decyzję z Kościołem. Zdajemy sobie sprawę, że wymiar jednej godziny jest sensowny” – wyjaśniła Lubnauer. Nowe zasady mają na celu zmniejszenie obciążenia uczniów i lepsze dopasowanie do potrzeb współczesnej edukacji.



Kiedy religia może być w środku planu lekcji?

Dotychczasowe przepisy sugerowały, że lekcje religii powinny być organizowane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, aby nie kolidowały z innymi zajęciami. Jednak zgodnie z nową propozycją MEN, lekcje religii będą mogły odbywać się również w środku planu lekcji, pod warunkiem że na zajęcia zapiszą się wszyscy uczniowie danej klasy.

„Jeżeli 100 proc. dzieci będzie w danej klasie chodzić na lekcje religii, to wtedy ona będzie mogła być nie pierwsza i nie ostatnia, ale to w sytuacji, w której nikt nie musi czekać, to jest podstawowy warunek” – podkreśliła Lubnauer.

Ograniczenia w tworzeniu grup międzyklasowych

Wprowadzone zostaną również zmiany dotyczące organizacji zajęć religii w młodszych klasach. W klasach I-III szkół podstawowych nie będzie już możliwości łączenia uczniów z różnych klas w grupy większe niż siedmioosobowe. Nowe przepisy pozwolą na tworzenie takich grup jedynie w obrębie tego samego rocznika. Ma to na celu poprawę organizacji zajęć i uniknięcie chaosu związanego z łączeniem dzieci o różnym poziomie nauki.

Stanowisko Kościoła i przyszłość przepisów

Kościół wyraził zaniepokojenie niektórymi zapisami nowych regulacji. Przedstawiciele Episkopatu Polski uznali za „dyskryminujące” ustalenie, że lekcje religii powinny być organizowane na początku lub na końcu dnia lekcyjnego. Jednak nowe zasady dają dyrektorom szkół większą elastyczność w dostosowywaniu planów zajęć.

Rozporządzenie, które określi ostateczne kształt zmian, jest obecnie konsultowane w komisji prawniczej. Decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższych tygodniach.

Co oznaczają zmiany dla uczniów?

Nowe regulacje zmienią organizację nauczania religii i etyki w polskich szkołach. Uczniowie i ich rodzice wciąż będą mieli możliwość wyboru pomiędzy religią, etyką, obiema tymi formami lub rezygnacją z obu zajęć. Jednak zmniejszenie liczby godzin religii oraz nowe zasady tworzenia grup mogą wpłynąć na sposób, w jaki te zajęcia będą realizowane w praktyce.

Nowe przepisy mają w zamierzeniu uprościć organizację zajęć i lepiej dostosować je do współczesnych potrzeb edukacyjnych, jednak ich wdrożenie wymaga pogodzenia różnych interesów i opinii w społeczeństwie.

