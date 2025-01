W Szczytnie odkryli wielkie laboratorium narkotyków

Około 800 litrów płynnego klefedronu i 100 kg w postaci sproszkowanej oraz 4,5 tony krajanki tytoniowej ujawnili policjanci w budynku na terenie Szczytna. To jedno z największych laboratoriów narkotyków zlikwidowanych dotychczas na Warmii i Mazurach.

Według policji, laboratorium narkotyków i linię produkcyjną nielegalnych wyrobów tytoniowych odkryto na obrzeżach Szczytna, w budynku z pozoru będącym pustostanem.

— Zatrzymano pięć osób, których udział w przestępczym procederze jest wyjaśniany — przekazał rzecznik warmińsko-mazurskiej policji podkom. Tomasz Markowski.

Ze wstępnych szacunków wynika, że czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków może wynieść nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

We wtorek (14 stycznia) służby dostały zgłoszenie o zadymieniu - w wyglądającym na opustoszały - budynku w Szczytnie. Dym pojawił się w miejscu, gdzie były składowane śmieci. Pożar okazał się niegroźny i został ugaszony przez strażaków. Natomiast policjanci sprawdzili pomieszczenia obok, w których odkryli maszyny do produkcji wyrobów tytoniowych i linię produkcyjną do wytwarzania narkotyków.

Podkom. Markowski powiedział, że zabezpieczono 100 kg klefedronu w postaci sproszkowanej oraz 800 litrów płynnego, z których można przygotować podobną liczbę kilogramów gotowego narkotyku. Podczas oględzin ujawniono też krajankę tytoniową o łącznej wadze około 4,5 tony.

Ponadto znaleziono ok. 30 kilkudziesięciolitrowych beczek płynnych substancji, najprawdopodobniej wykorzystywanych do produkcji narkotyków i obróbki krajanki tytoniowej, a także maszyny służące do wyrobu i obróbki krajanki tytoniowej.

Policja przekazała, że w tej sprawie "w charakterze świadka" zatrzymano pięciu mężczyzn, których udział w tym procederze jest wyjaśniany. To mieszkańcy gminy Szczytno w wieku od 47 do 60 lat.

Oględziny zabezpieczonych substancji i przedmiotów nadal trwają. Ustalane są też inne osoby, które mogą mieć związek z nielegalną działalnością polegającą na wytwarzaniu i ewentualnym rozprowadzaniu substancji odurzających i wyrobów tytoniowych. Czynności są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Szczytnie.

W ocenie policji, to jedno z największych do tej pory laboratoriów narkotyków oraz linia produkcyjna nielegalnych wyrobów tytoniowych zlikwidowane na Warmii i Mazurach.

