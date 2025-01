Jak co roku w styczniu delegacja samorządu Powiatu Olsztyńskiego odwiedziła partnerski Powiat Osnabrück. Andrzej Abako, starosta olsztyński wraz z Anną Stokłos, radną Rady Powiatu w Olsztynie spotkali się z naszymi przyjaciółmi m.in. podczas tradycyjnego spotkania noworocznego.

Gospodarzem spotkania noworocznego, które odbyło się 10 stycznia, była starosta Powiatu Osnabrück Anna Kebschull. W wydarzeniu uczestniczyli również członkowie zarządu powiatu, radni, burmistrzowie oraz goście reprezentujący politykę i instytucje z regionu Osnabrück. Nie zabrakło też delegacji z powiatu olsztyńskiego. W swoim przemówieniu starosta olsztyński Andrzej Abako podkreślił wagę partnerstwa polsko-niemieckiego w obliczu globalnych wyzwań.

- Partnerstwo polsko-niemieckie nie może istnieć bez ścisłej współpracy. Wojna na Ukrainie powinna być dla nas impulsem do zacieśnienia więzi i podkreślenia znaczenia humanizmu, empatii i przyjaźni między narodami. Dziękuję za zaproszenie i życzę kolejnych lat tak udanej współpracy – zaznaczył starosta Abako.

Kluczowe punkty wizyty

Ważnym momentem spotkania było wręczenie statuetki Łyny — Królewny Warmińskiej Manfredowi Hugo, byłemu staroście Powiatu Osnabrück. Nagroda, przyznana za zasługi w rozwijaniu partnerstwa, nie mogła zostać odebrana przez laureata w 2024 roku w trakcie gali z okazji 25-lecia partnerstwa w Olsztynie.

Podczas wizyty omówiono także kluczowe plany na 2025 rok, w tym wymianę młodzieży oraz obchody 20-lecia partnerstwa Caritas Osnabrück i Caritas Archidiecezji Warmińskiej, które zaplanowane są na maj 2025 roku. Delegacja z Olsztyna odwiedziła także Johannesa Bußa, dyrektora Caritas Osnabrück, poruszając temat wsparcia dla Ukrainy. Kolejnym tematem była organizacja konferencji międzynarodowej o międzykulturowości w edukacji. Zaplanowano ją na maj w powiecie olsztyńskim, z udziałem delegacji niemieckiej. Starosta Andrzej Abako odbył również rozmowy dotyczące współpracy weterynaryjnej, które zaowocowały deklaracją pogłębiania działań w tym zakresie.

Symboliczne gesty przyjaźni

Ważnym akcentem było także spotkanie starosty olsztyńskiego z burmistrzem Bad Laer, Tobiasem Avermannem, który przekazał gratulacje nowo wybranej wójt Gminy Dywity, Agnieszce Sakowskiej-Hrywniak. Tradycyjnie starosta spotkał się również z przedstawicielami Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego, co podkreśliło historyczne więzi między regionami. W spotkaniu uczestniczył też George Schirmbeck, przewodniczący Niemieckiej Rady Leśnictwa.

Noworoczna platforma dialogu

Spotkanie Noworoczne w Osnabrück nie tylko podkreśliło trwałość partnerstwa między powiatami, ale stało się także okazją do wymiany doświadczeń i planowania wspólnych działań na przyszłość. Takie wydarzenia są dowodem na to, że partnerstwo między regionami może przynosić wymierne korzyści społeczne i kulturowe, a także inspirować do dalszego rozwoju.

Powiat Olsztyński i Powiat Osnabrück od lat pokazują, że współpraca międzynarodowa to klucz do budowania mostów między narodami, szczególnie w trudnych czasach.



Fot. arch Powiat Olsztyński