"Ballady i romanse" Teatru Pinokio zostaną pokazane w Serbii

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura inspirująca" 2025 łódzki Teatr Pinokio pojedzie do serbskiej Suboticy ze spektaklem "Ballady i romanse" opartym na poezji Adama Mickiewicza, wyreżyserowanym przez Gabriela Gietzky’ego i zrealizowanym w koprodukcji ze Śląskim Teatrem Lalki i Aktora Ateneum.

Adresowane do młodzieży i widzów dorosłych przedstawienie, które premierę miało w 2022 roku, pozwala spojrzeć na "Romantyczność", "Świteziankę", "Lilie" czy "Rybkę" nieco inaczej, niż przyzwyczaiła nas szkolna interpretacja lektury.

— Forma ballad skojarzyła mi się z dzisiejszą cyfrową rzeczywistością, w której przychodzące do nas treści są bardzo krótkie, dynamiczne, zwarte, kilkunastosekundowe. Ujęło mnie też to, że Mickiewicz sam zdawał się bawić tekstem, że miał do niego tak duży dystans. Uznałem, że jeśli brać się za wieszcza, to nie można tego robić tak całkiem serio. Chciałem stworzyć jakiś rodzaj buforu pomiędzy tą literaturą a współczesnością i tym buforem okazało się tiktokowo-instagramowe myślenie — wyjaśnił Gabriel Gietzky.

Jak wspomina reżyser ten rodzaj scenicznego żartu został przyjęty bardzo dobrze - wszystkie recenzje spektaklu podkreślały zaskoczenie, że w ten sposób można zinterpretować twórczość Mickiewicza. Od nastoletnich widzów realizatorzy słyszeli, że spodziewali się oni nudy, powtórki szkolnej lektury, a tymczasem dostali sporą porcję śmiechu i możliwość odnalezienia w tekstach wieszcza siebie samych.

Wykorzystane w przedstawieniu środki - dynamiczna akcja, gra świateł i dźwięku, zabawa formą, tekstem, ruchem, piosenką i konwencjami - nawiązują do estetyki i języka współczesnej młodzieży.

Dzięki wrześniowemu wyjazdowi zespołu Teatru Pinokio do Serbii realizatorzy spektaklu będą mogli skonfrontować jego uniwersalne przesłanie z publicznością międzynarodową. Natomiast polscy widzowie, którzy jeszcze nie widzieli "Ballad i romansów", najbliższą okazję będą mieli już w niedzielę 19 stycznia.

(PAP)