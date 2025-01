IMGW alarmuje: marznące opady i gołoledź zagrażają całemu krajowi

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia II stopnia prawie dla całego kraju przed marznącymi opadami i gołoledzią; nie obejmują one tylko części woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. W strefie nadmorskiej wystąpi silny wiatr, w porywach nawet do 75 km/h - dodano.