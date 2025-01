Pochodząca z Olsztyna aktorka skradła serca fanów ekranu. Serial z jej udziałem to najnowszy hit

Serial "Lady Love" to opowieść o Lucynie Liss, czyli dziewczynie z małego miasteczka, która w latach 70. chce spełnić swoje marzenie, wstąpić do klasztoru i zostać zakonnicą. Niestety, tam czeka na nią gorzkie rozczarowanie. Po powrocie do domu rozpoczyna pracę kelnerki i poznaje niemieckiego inżyniera Andersa, który - jak ma nadzieję - zabierze ją z Polski. Mężczyzna niespodziewanie znika, a dziewczyna zmuszona jest poślubić taksówkarza Janusza.

Małżeństwo niestety nie było łaskawe dla bohaterki, która postanawia uciekać do RFN, gdzie rozpoczyna zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Postawia zanurzyć się w świat "branży dla dorosłych".

Produkcja od kilku tygodni bije rekordy popularności nie tylko wśród polskich widzów. Pozytywne reakcje płyną także ze Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii.

Postać tytułowej Lady Love zagrała Anna Szymańczyk, aktorka pochodząca z Olsztyna. To tutaj również zaczęła swoją przygodę z aktorstwem. W 2023 roku w wywiadzie dla Gazety Olsztyńskiej opowiedziała, że pierwszy moment, kiedy poczuła, że mogłaby zostać aktorką, pojawił się w gimnazjum nr 4 w Olsztynie.

— Pani od polskiego zachęciła nas do tego, żebyśmy zrobili inscenizację „Dziadów” Mickiewicza. Wcieliłam się wówczas w Guślarza. Jakoś się złożyło, że ten nasz spektakl widziała pani Krystyna Jędrys, która prowadzi Grupę Teatralną KOKON. Zaprosiła mnie do siebie, a tam, pod jej skrzydłami, uświadomiłam sobie, że aktorstwo mnie pociąga, sprawia mi radość i daje mi oddech. I wybrałam je jako swoją ścieżkę życiową, po której cały czas idę — mówiła.

Anna Szymańczyk jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie, którą ukończyła w 2010 roku.

Zadebiutowała jako Pani Zero w spektaklu "Maszyna do liczenia" Teatru 6. piętro i można ją też było zobaczyć na deskach Teatru Stu i Teatru Dramatycznego. Na swoim koncie ma role m.in. w serialach "Świata według Kiepskich”, "Na dobre i na złe", "Na wspólnej", "Komisarz Alexa" i "Pierwsza miłość". Wystąpiła też w "Listach do M.", "Szadzi" i dwóch filmach Wojciecha Smarzowskiego — "Klerze" i "Weselu". Jej głos mogliśmy usłyszeć w polskich wersjach "Gwiezdnych wojen", "Harry'ego Pottera", "Spider-mana", produkcjach Marvela czy grach np. "Cyberpunk 2077" i "Diablo IV".

Jej ogromnym sukcesem, który szeroko odbił się w mediach była także rola Zośki w filmie Michała Gazdy pt. "Znachor".

Serial z udziałem olsztynianki można obejrzeć na platformie MAX.