Kard. Parolin konsekrował nowy kościół w miejscu chrztu Jezusa nad Jordanem

W Al-Maghtas na jordańskim brzegu Jordanu, czczonym jako miejsce chrztu Jezusa, został poświęcony 10 stycznia nowy kościół katolicki. Uroczystości z okazji dorocznej pielgrzymki jordańskich katolików na uroczystość Chrztu Pańskiego, przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin. W kazaniu wygłoszonym wobec kilku tysięcy wiernych wezwał do uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie i podkreślił ważną rolę chrześcijan w tworzeniu sprawiedliwego i pokojowego społeczeństwa w ogarniętym konfliktem regionie, poinformował portal Vatican News.

Uroczystość poświęcenia, w której uczestniczyli m.in. łaciński patriarcha Jerozolimy, kard. Pierbattista Pizzaballa oraz liczni biskupi, przebiegała też znakiem solidarności Kościoła powszechnego ze wspólnotami chrześcijańskimi na Bliskim Wschodzie. „Moja dzisiejsza obecność tutaj powinna być widocznym znakiem jedności całego Kościoła” – powiedział kard. Parolin. Podkreślił, że tutejsi chrześcijanie mają szczególne powołanie: „być nasieniem nadziei”.

Według Vatican News, w swoim kazaniu sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej skierował jasny apel do społeczności międzynarodowej: „Niech ucichnie broń, niech zostaną uwolnieni więźniowie i zakładnicy, niech zwycięży prawo humanitarne, niech serca przywódców narodów zostaną napełnione pokojem i współistnieniem narodów”. Kard. Parolin podkreślił, że przyszłość regionu nie może być zdeterminowana przemocą.

W ramach liturgii dokonano także konsekracji kościelnego ołtarza. Według Katolickiego Centrum Mediów (CCSM) w Ammanie kościół o powierzchni około 1500 metrów kwadratowych, który może pomieścić do 2000 wiernych, jest drugim co do wielkości budynkiem kościelnym w tym miejscu świętym i jedną z największych świątyń na Bliskim Wschodzie.

W Roku Jubileuszowym nawiedzenie kościoła Chrztu Pańskiego pozwala pielgrzymom uzyskać odpust w Roku Świętym 2025. Pielgrzymi będą mogli spotkać się z Bogiem, który w Chrystusie „zgładził grzech świata”, jak głosi napis na nowym ołtarzu kościoła. Według CCSM, Łaciński Patriarchat Jerozolimy powierzył administrację kościoła Instytutowi Verbo Encarnado (Słowa Wcielonego).

Kompleks, na który jordańska rodzina królewska przeznaczyła około trzech hektarów ziemi, obejmuje także dwa klasztory. Kamień węgielny pod budowę nowego kościoła położył 10 maja 2009 roku ówczesny papież Benedykt XVI podczas wizyty w Ziemi Świętej. W 2014 roku odwiedził to miejsce papież Franciszek i w niedokończonym wówczas obiekcie spotkał się z uchodźcami syryjskimi i irackimi.

Według CCSM tradycja pielgrzymowania nad rzekę Jordan została przywrócona w 2000 roku. Od tego czasu teren został znacznie rozbudowany przy wsparciu króla Jordanii Abdullaha II i wybudowano kilka kościołów różnych wyznań. Od 2002 roku obiekt ten oferuje zwiedzającym możliwość zwiedzania z przewodnikiem. W 2015 roku Al-Maghtas zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W planach jest dalsza rozbudowa obiektu. W ramach projektu o wartości około 280 milionów euro, wokół miejsca chrztu Jezusa, zagospodarowanych ma zostać prawie 138 hektarów ziemi. Celem jest poprawa usług dla pielgrzymów i turystów odwiedzających to miejsce. Niedawno, w październiku 2020 roku, powołano międzynarodową i międzywyznaniową radę doradczą, która ma nadzorować rozbudowę obiektu. W skład rady doradczej wchodzą: Dalajlama, chiński przedsiębiorca Jack Ma oraz nowozelandzki reżyser i aktor Sir Peter Jackson.

Ze względu na trwającą od października 2023 roku wojnę w Strefie Gazy oraz jako wyraz solidarności z ludźmi cierpiącymi z powodu wojny, ubiegłoroczne obchody odbyły się w ograniczonej formie, bez tradycyjnych grup skautowskich i muzyki.

