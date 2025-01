Spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek przed wielką trasą po Polsce

Zanim jednak "Żaba Nie-Śmieszka" ruszy w trasę, widzowie w Olsztynie będą mieli szansę zobaczyć przedstawienie na Dużej Scenie Olsztyńskiego Teatru Lalek. Spektakl wraca na afisz już w niedzielę, 12 stycznia. To doskonała okazja, aby przed festiwalowymi występami jeszcze raz spotkać się z bohaterami tej nietuzinkowej opowieści.

"Żaba Nie-Śmieszka" to niezwykła, pełna humoru, ale i refleksji opowieść o przyjaźni, samotności i odkrywaniu prawdziwego siebie. Historia rozpoczyna się w samym środku oceanu, gdzie mała Żaba Śmieszka dryfuje spokojnie w towarzystwie swojego ukochanego Niebka. Jednak na pozór sielankowe życie bohaterki zmienia się, gdy spotyka Meduzę. To spotkanie okazuje się początkiem wyjątkowej podróży - dosłownej i emocjonalnej. Czy Żaba Śmieszka rzeczywiście jest tak wesoła, jak wszyscy myślą? A może skrywa w sobie zupełnie inną naturę?

Objazd festiwalowy spektaklu to kolejny dowód na uznanie, jakim cieszy się Olsztyński Teatr Lalek na polskiej scenie teatralnej. Dla zespołu to nie tylko szansa na zdobycie nowych widzów, ale także promocja olsztyńskiej kultury w innych miastach Polski. "Żaba Nie-Śmieszka" to spektakl, który z pewnością pozostawi ślad w sercach widzów, niezależnie od ich wieku.

Nie przegapcie okazji, by obejrzeć ten wyjątkowy spektakl w Olsztynie przed jego wielką podróżą. Zapraszamy na Dużą Scenę OTL już od 12 stycznia!

UM Olsztyna/ga