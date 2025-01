Wypadek Flixbusa w pobliżu polskiej granicy: wina pogody?

"Flixbus opuścił jezdnię po prawej stronie w pobliżu parkingu Randowbruch w kierunku Polski z powodu warunków pogodowych, a następnie przewrócił się" - przekazała w niedzielę policja. Przebieg wypadku i jego dokładna przyczyna są obecnie przedmiotem dochodzenia.

Miejsce wypadku zostało uprzątnięte około godz. 1 w nocy. Autokar zabezpieczyła policja. Prokuratura zleciła powołanie specjalnego biegłego.

W sobotę ok. godz. 15 autokar, który jechał z Berlina do Szczecina, wpadł w poślizg krótko za węzłem autostradowym Uckermark, uderzył w barierkę i przewrócił się na bok. W wypadku zginęły dwie osoby - 29-letnia kobieta, pochodząca prawdopodobnie z jednego z krajów wschodniej części Europy, oraz 48-letni mężczyzna z Niemiec. Jedenaście osób jest rannych, w tym cztery - poważnie. Ranni zostali przewiezieni do szpitala.

W autokarze znajdowało się 13 pasażerów i kierowca pojazdu - wynika z informacji Flixbusa i straży pożarnej.

W wypadku nie brały udziału inne pojazdy.

"Nasze myśli są ze wszystkimi osobami dotkniętymi tym wypadkiem i ich rodzinami" – powiedział przedstawiciel firmy Flixbus. Dodał, że dokładne okoliczności wypadku nie są jeszcze znane. "Oczywiście ściśle współpracujemy z lokalnymi władzami i służbami ratunkowymi na miejscu zdarzenia i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby szybko i całkowicie wyjaśnić przyczynę wypadku" - dodał.

