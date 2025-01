Olsztyn: nieco więcej radości, ale także wyzwań demograficznych

Mały, ale ważny wzrost urodzeń

W 2024 roku w Olsztynie urodziło się 3920 dzieci, co oznacza wzrost o 28 noworodków w porównaniu do poprzedniego roku. Choć może się wydawać, że to niewiele, każde narodziny to nowy rozdział dla miasta i jego mieszkańców. Popularność imion takich jak Nikodem, Ignacy, Zofia czy Hanna wskazuje na zmieniające się trendy, ale również na przywiązanie do tradycji.

Narodziny te niosą ze sobą nadzieję, że Olsztyn zachowa swój charakter jako miasto rodzinne i przyjazne dzieciom. Jednakże rosnąca liczba noworodków to także przypomnienie o konieczności inwestowania w infrastrukturę edukacyjną, zdrowotną i rekreacyjną.

Więcej ślubów – oznaka stabilności?

Wzrost liczby zawartych małżeństw, o 36 par w stosunku do roku 2023, to sygnał, że coraz więcej osób chce formalizować swoje związki. Dla miasta to dobra wiadomość, bo małżeństwa często wiążą się z decyzjami o zakładaniu rodzin i osiedlaniu się na stałe.

Mimo to warto zwrócić uwagę na zmieniające się realia. Młode pary często wybierają mieszkanie w podolsztyńskich gminach, takich jak Stawiguda, która notuje imponujące wzrosty liczby mieszkańców dzięki nowym osiedlom. To wyzwanie dla Olsztyna, by zatrzymać młodych mieszkańców w swoich granicach.

Niepokojący wzrost liczby zgonów

Choć narodziny i śluby niosą radość, smutnym aspektem minionego roku był wzrost liczby zgonów. W 2024 roku zmarło 2669 mieszkańców, o 48 więcej niż rok wcześniej. To zjawisko wpisuje się w ogólnopolski trend starzenia się społeczeństwa. Dla Olsztyna oznacza to konieczność rozwijania usług dla seniorów, takich jak opieka zdrowotna czy aktywizacja osób starszych.

Olsztyn traci mieszkańców na rzecz gmin sąsiednich

Z danych demograficznych wynika, że liczba mieszkańców Olsztyna systematycznie maleje i obecnie wynosi 135 tys. Tymczasem pobliskie gminy, takie jak Stawiguda, dynamicznie się rozwijają, przyciągając nowych mieszkańców. Powodem są zarówno niższe ceny nieruchomości, jak i bardziej przestronne osiedla.

Władze miasta planują w 2025 roku wystąpić o przyłączenie dodatkowych 230 ha ziemi należącej do gminy Purda, co mogłoby zahamować ten trend. Jednak plany te budzą sprzeciw władz Purdy, co zapowiada burzliwe dyskusje.

Jak zatrzymać młodych w Olsztynie?

Olsztyn, choć pięknie położony, musi zmierzyć się z pytaniem, jak zatrzymać młodych ludzi w swoich granicach. Inwestycje w nowoczesne miejsca pracy, poprawa jakości życia, lepsze warunki mieszkaniowe oraz wsparcie dla rodzin to kluczowe elementy, które mogą wpłynąć na odwrócenie trendu wyludniania się miasta.



red./PAP