Nowe połączenia lotnicze z Szyman do Duesseldorfu-Weeze

Od 30 marca mieszkańcy Warmii i Mazur zyskają nowe możliwości podróży, gdyż z lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach wystartują pierwsze regularne loty do niemieckiego Duesseldorfu-Weeze. To kolejny krok w rozwijaniu siatki połączeń tego regionalnego portu lotniczego, który wciąż stara się zwiększyć swoją rentowność i znaczenie w regionie.

Dwa loty tygodniowo z Mazur do Niemiec

Połączenie na trasie Szymany – Duesseldorf-Weeze będzie realizowane dwa razy w tygodniu: w czwartki i niedziele. Podróż potrwa około 1 godziny i 55 minut, a obsługę pasażerów zapewni jedna z największych linii lotniczych w Europie – Ryanair. Jak podkreślił rzecznik lotniska Dariusz Naworski, trasa ta ma potencjał przyciągnąć podróżujących nie tylko do Niemiec, ale także do pobliskiej Holandii, gdyż port lotniczy w Weeze znajduje się zaledwie 5 kilometrów od granicy niemiecko-holenderskiej.



Ambitna siatka połączeń

Połączenie z Duesseldorfem-Weeze to kolejne urozmaicenie oferty lotniska w Szymanach. Aktualnie pasażerowie mogą korzystać z lotów do Krakowa i Londynu, a także sezonowych połączeń do Marsa Alam w Egipcie. Na lato planowane jest wznowienie rejsów do Egiptu oraz uruchomienie czarterów do Tirany w Albanii i Antalyi w Turcji.

Lotnisko Olsztyn-Mazury działa od 2016 roku i stopniowo rozwija swoją ofertę, próbując znaleźć balans między potrzebami lokalnej społeczności a atrakcyjnością dla turystów oraz podróżujących służbowo.



Kontrowersje wokół finansowania lotniska

Choć rozwój siatki połączeń to dobra wiadomość dla regionu, lotnisko zmaga się z problemami finansowymi. W 2024 roku port zanotował stratę blisko 20 mln zł, a w całej swojej historii nie osiągnął jeszcze rentowności. W budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2025 rok przewidziano 16,4 mln zł na podniesienie kapitału własnego lotniska oraz 13,5 mln zł w formie dopłat bezzwrotnych.

Decyzja o dotacjach wzbudziła sprzeciw opozycji w sejmiku wojewódzkim, która argumentuje, że środki te mogłyby zostać przeznaczone na inne potrzeby regionu. Mimo krytyki władze lotniska i regionu utrzymują, że jego funkcjonowanie ma kluczowe znaczenie nie tylko dla transportu, ale również dla bezpieczeństwa państwa.

Jeśli trasa z Niemcami odniesie sukces, może stać się impulsem do dalszego rozwoju lotniska i przyciągnięcia kolejnych przewoźników.

red./PAP