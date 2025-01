Nawrocki: jeśli rozpoczną się ekshumacje ofiar UPA, to IPN podejmie się zadania

Pielgrzymka zgromadziła licznych uczestników z całej Polski. Po uroczystym nabożeństwie, w sali o. Kordeckiego, odbyło spotkanie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, Nawrockim.

O tym, że zapadła decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA w Ukrainie, poinformował w piątek premier Donald Tusk. W odpowiedzi na tę wiadomość Nawrocki odniósł się do dotychczasowych doświadczeń Instytutu, które wskazują na liczne ogłaszane "przełomy", które nie przekładały się na realne działania.

"My czekamy na ten konkret. Na razie słyszeliśmy, czytaliśmy na Twitterze pana premiera, że doszło do przełomu. Nie wiem, za co pan premier go uznaje. My w pracy Instytutu Pamięci Narodowej takich publicznych przełomów, które nie przekładały się na stan rzeczywisty, doświadczyliśmy już wielu" – powiedział mediom Nawrocki.

Prezes IPN podkreślił, że niezależnie od politycznych sympatii czy antypatii, obowiązkiem Instytutu jest działanie na rzecz państwa polskiego.

"Jak ten tweet pana premiera okaże się rzeczywistym przełomem, a więc rozpoczęciem całego procesu ekshumacji, Instytut Pamięci Narodowej będzie wykonywał swoje obowiązki. Jesteśmy jedyną instytucją w państwie polskim przygotowaną do tego, aby podjąć się takich ekshumacji" – zaznaczył Nawrocki.

Przypomniał także, że Polska wciąż zmaga się z tragicznym dziedzictwem wojennym, a na terenie kraju istnieje ponad 1500 miejscowości, w których mogą znajdować się niepochowane szczątki Polaków. Dotychczasowe działania, w tym prace ekshumacyjne prowadzone w ograniczonym zakresie, nie doprowadziły jeszcze do rozwiązania tego problemu.

Spotkanie zakończyło się wezwaniem do konsekwentnych działań na rzecz przywracania pamięci historycznej oraz szacunku dla ofiar. Nawrocki zapewnił, że Instytut jest gotów w pełni zaangażować się w te działania, jeśli tylko pojawią się realne możliwości ich realizacji.

Pierwsza pielgrzymka kibiców na Jasną Górę odbyła się w 2009 r. Organizatorem corocznych spotkań kibiców jest salezjanin, ks. dr Jarosław Wąsowicz, historyk i archiwista, kibic Lechii Gdańsk, od lat zaangażowany w działalność patriotyczną i społeczną, organizator sympozjów i spotkań poświęconych najnowszej historii Polski, zwłaszcza historii podziemia niepodległościowego.

red./PAP