Paris Hilton uruchamia fundusz awaryjny dla ofiar pożarów w Los Angeles

Paris Hilton, znana na całym świecie gwiazda i filantropka, udowodniła, że ma wielkie serce, uruchamiając fundusz pomocowy dla rodzin dotkniętych niszczycielskimi pożarami w Los Angeles. W geście solidarności i troski przekazała na rzecz funduszu 100 tysięcy dolarów ze swoich prywatnych środków, apelując do innych o dołączenie do jej inicjatywy.

Paris Hilton, która sama straciła dom w Malibu podczas pożaru Pacific Palisades, nie pozostała obojętna na tragedię, która dotknęła tysiące rodzin w Los Angeles. Pożary, które spustoszyły ponad 21 000 akrów, pozbawiły wielu ludzi dachu nad głową, a ich efekty są widoczne w całym regionie.

„Chociaż straciłam swój dom, moje myśli są z tymi, którzy stracili o wiele więcej – swoje społeczności, cenne pamiątki i poczucie stabilności” – powiedziała Hilton, dzieląc się swoimi przeżyciami w mediach społecznościowych.

Jako młoda matka, Hilton szczególnie przejęła się losem dzieci, które wraz z rodzicami straciły wszystko. Właśnie to zainspirowało ją do założenia funduszu awaryjnego za pośrednictwem swojej organizacji non-profit, 11:11 Media Impact. Fundusz ma na celu zapewnienie przesiedlonym rodzinom podstawowych potrzeb – od zakwaterowania, przez pomoc finansową, po dostarczanie niezbędnych rzeczy do ośrodków ewakuacyjnych.

„Nie wyobrażam sobie bólu i strachu związanego z brakiem bezpiecznego miejsca dla dzieci” – podkreśliła Hilton. Jej gest rozpoczęła pokaźna darowizna w wysokości 100 tysięcy dolarów. Jednocześnie gwiazda zobowiązała się podwoić każdą dodatkową wpłatę do 100 tysięcy.

Paris Hilton nie jest jedyną celebrytką, która stanęła na wysokości zadania. Jennifer Garner pomagała dostarczać żywność dla poszkodowanych i strażaków we współpracy z organizacją World Central Kitchen, a Sharon Stone zachęcała inne gwiazdy do przekazywania darowizn na rzecz centrum dystrybucyjnego. Halle Berry poszła o krok dalej, opróżniając swoją szafę, aby przekazać rzeczy potrzebującym.

Książę Harry i Meghan Markle również zaangażowali się w pomoc, dostarczając zaopatrzenie i zachęcając do otwierania domów dla osób ewakuowanych. Ich przykład, podobnie jak gesty innych gwiazd, ukazuje, jak ważna jest solidarność w obliczu tragedii.

Źródło: Daily Express