Prokuratorzy w sporze z Adamem Bodnarem

Pod koniec grudnia 2024 roku, Prokurator Generalny Adam Bodnar podjął decyzję, która wywołała kontrowersje wśród jego zastępców. Zgodnie z informacjami, które przekazał na platformie X prawnik dr Bartosz Lewandowski, trzej prokuratorzy – Robert Hernand, Michał Ostrowski i Krzysztof Sierak – skierowali pozew do Sądu Rejonowego w Warszawie. W pozwie zarzucili Bodnarowi bezprawne działania, które miały na celu ograniczenie ich uprawnień i uniemożliwienie pełnienia funkcji zastępców Prokuratora Generalnego.

Zastępcy twierdzą, że od stycznia 2024 roku Bodnar stosował szereg nielegalnych działań, które miały na celu osłabienie ich pozycji, w tym m.in. wystąpienie z wnioskami o postępowania dyscyplinarne, nakazanie przymusowych urlopów i ograniczenie zakresu obowiązków. Według Lewandowskiego, działania Bodnara wynikały z krytyki wobec działań senatora i prokuratorów, w tym Dariusza Barskiego, Jacka Bilewicza oraz Dariusza Korneluka, którzy zostali oskarżeni o bezprawne działania.

W grudniu 2024 roku Bodnar wysłał również pisma nakazujące przeniesienie swoich zastępców do innych miejsc pracy. Prokurator Michał Ostrowski, na przykład, otrzymał decyzję o konieczności pracy we Wrocławiu, co wiązało się z codziennym dojazdem na odległość prawie 260 km, bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów podróży. Zgodnie z przepisami Prawa o prokuraturze, takie decyzje dotyczące przeniesienia zastępców Prokuratora Generalnego wymagają zgody Prezydenta RP, czego Bodnar nie uzyskał.

Zastępcy Prokuratora Generalnego domagają się w pozwie, aby sąd ustalił, że pisma wysłane przez Bodnara nie mają mocy prawnej. Lewandowski zapowiedział, że w najbliższych dniach zostaną podjęte kolejne kroki prawne w związku z działaniami Prokuratora Generalnego, które miały miejsce od stycznia 2024 roku.

Źródło: Niezależna.pl/X