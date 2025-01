Nie żyje Andrzej Kraśnicki, wieloletni prezes PKOl

Prezes Andrzej Kraśnicki to wielce zasłużona postać dla polskiego sportu i ruchu olimpijskiego. W latach 2010-2023 był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees – EOC), jednym z sześciu reprezentantów Europy w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (The Association of National Olympic Committees – ANOC), członkiem Rady Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency – WADA), a także prezesem Polskiej Fundacji Olimpijskiej.

W latach 2003-2005 piastował stanowisko prezesa Polskiej Konfederacji Sportu, w latach 2006-2021 prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce, a potem prezesa honorowego tej federacji. Był szanowanym członkiem i ekspertem wielu komisji w obszarze Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, wielokrotnym szefem Olimpijskiej Reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie.

Promotor współpracy międzynarodowej w dziedzinie sportu, inicjator partnerskich umów o współpracy z Narodowymi Komitetami Olimpijskimi, animator i współinicjator promocji przedstawicieli Polski w międzynarodowych organizacjach sportowych, którzy dzięki jego staraniom i zabiegom osiągnęli najwyższe pozycje w światowym sporcie: Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU), Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM), Międzynarodowej Federacji Biathlonu (IBU), Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF), Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF) i wielu innych.

Był aktywnym promotorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego w obszarze korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce, współinicjatorem wydarzeń promujących Polskę poza jej granicami poprzez kulturę i sztukę. Współorganizował koncerty muzyki klasycznej na rzecz promocji więzi sztuki ze sportem.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2015) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Wyróżniony przez wiele Narodowych Komitetów Olimpijskich oraz liczne polskie i międzynarodowe organizacje.

Doktor honoris causa wielu polskich uczelni – między Innymi Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Gdańsku oraz Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w Kijowie. Laureat wielu prestiżowych nagród, odznaczeń i wyróżnień przyznanych przez polskie i międzynarodowe organizacje, a także głowy państw.

Pod koniec 2024 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w uznaniu wybitnych zasług na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego, za zaangażowanie w promowanie Polski na arenie międzynarodowej oraz wkład w rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie sportu nadał prezesowi Andrzejowi Kraśnickiemu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.

Prezes Kraśnicki od zawsze związany był ze sportem. Uprawiał piłkę ręczną, a w połowie lat 60. był zawodnikiem juniorskiej i młodzieżowej kadry narodowej. Pracował jako trener tej dyscypliny, a także jako instruktor narciarstwa i ratownik wodny.

Odejście Prezesa Andrzeja Kraśnickiego to wielka strata dla świata sportu, nie tylko polskiego.

Źródło: PAP/red.