Muzycy z Morąga odpowiadają na hejt w sieci

Zespół Mejk wystąpił podczas sylwestrowej imprezy zorganizowanej w Chełmie przez Telewizję Republika. Rozgrzewał publiczność swoimi hitami. Po szampańskiej nocy zespół musiał zmierzyć się z falą hejtu. I zrobił to z klasą.

Mieliśmy w tym roku wybór telewizyjnych sylwestrowych wieczorów. Największe to Sylwester z Dwójką, Sylwester z Polsatem na stadionie we Wrocławiu i sylwestrowy koncert w Chełmie zorganizowany przez Telewizję Republika. Te muzyczne wydarzenia przyciągają tłumy spragnione wspólnej, szampańskiej zabawy. I właśnie w Chełmie podczas sylwestrowej imprezy transmitowanej przez Telewizję Republika scena rozbrzmiewała dźwiękami hitów polskiej muzyki tanecznej. Wśród wykonawców znalazł się morąski zespół Mejk.

— Zespół Mejk, znany ze swojej energetycznej muzyki i charyzmatycznej liderki, Elwiry Mejk, trzykrotnie wychodził na scenę, budząc entuzjazm publiczności — poinformował portal Disco-polo.info.

— Jednym z najbardziej pamiętnych momentów wieczoru była interpretacja przeboju "Ostatni raz zatańczysz ze mną" - utworu, który zna niemal każdy fan. Dodatkowo zespół zachwycił wykonaniem swojego hitu "Z apetytem". Publiczność śpiewała wraz z artystami, a atmosfera w Chełmie była pełna sylwestrowej radości i energii. Podczas sylwestrowego występu nie mogło zabraknąć autorskich hitów zespołu Mejk. Utwór "Z apetytem" ponownie udowodnił, że zespół jest w doskonałej formie, a ich muzyka nadal zachwyca zarówno starszych, jak i młodszych fanów. Sylwestrowa publiczność w Chełmie doskonale znała tekst, co tylko potwierdziło, że Mejk to ikona polskiej sceny disco polo — czytamy na stronie disco-polo.info.



Mejk to formacja muzyczna założona w 1996 roku, która od lat dostarcza fanom hitów muzyki tanecznej. Dzięki wyjątkowej energii i zaangażowaniu zespół utrzymuje się już od 29 lat w czołówce polskiej muzyki rozrywkowej, a ich koncerty wciąż przyciągają tłumy wiernych fanów.

Zaraz po koncercie zespół Mejk złożył noworoczne życzenia swoim fanom:

„To był prawdziwy Wystrzałowy Sylwester z Telewizją Republika w Chełmie. Niesamowita atmosfera, pozytywne wibracje i same dobre myśli. Zdrowia, miłości i pokoju na 2025 wszystkim życzymy! Zostawcie niezgodę i różnicę poglądów za sobą, w starym roku. Wejdźmy w Nowy Rok z uśmiechem i radością. Żyjemy, jesteśmy zdrowi, mamy kochanych bliskich obok siebie. Szanujmy się wzajemnie. Wszystkim życzymy dobrego Nowego Roku” — pozdrowili swoich słuchaczy.

Tymczasem w sieci oprócz pozytywnych i mówiących z uznaniem o występie morążan pojawiły się również niepochlebne komentarze. Niewybredne i po prostu wulgarne. Na nie odpowiedziała Elwira Mejk.

— Kochani, Wystrzałowy Sylwester — kilka słów ode mnie. Jesteśmy bardzo różni, wysocy, niscy, grubi lub chudzi, uśmiechnięci lub nie, mamy różne potrzeby i oczekiwania. Każdy z nas jest inny, ale połączyć nas może jedno: szacunek do drugiego człowieka w wielu tych kwestiach. Nasze relacje w mediach społecznościowych z imprezy sylwestrowej dostały wiele pozytywnych komentarzy, ale i słów bardzo przykrych. Kilka z nich zamieszczam w kolejnych fotkach. Najbardziej dotknęła mnie wypowiedź o "muzycznej prostytucji", napisana przez pewnego mieszkańca mojego miasta Morąg. Zresztą olsztynianin, były wokalista popularnego zespołu, też o gatunku muzyki do tańca powiedział dobitnie — napisała Elwira Mejk.

Podkreśliła też, że sama nigdy nie komentuje innych gatunków muzycznych bo „muzyka to muzyka, ma dawać radość, ukojenie i łączyć, a nie dzielić”. Wywołana odpowiedziała, że nie czuje się „muzyczną prostytutką” ani „discopolową świnią”, która nigdy rockowego konia nie dogoni.

— I tu nie chodzi tylko o to, że można się nie przejmować falą złej mowy, ale o to, że słowa mają moc. A że każde złe słowo musi zostać zneutralizowane przez dobre — wysyłam wszystkim hejterom życzenia spokoju ducha i pojednania. Zdrowia, miłości i pokoju na cały 2025 raz jeszcze życzę — zakończyła Elwira Mejk.

bcl