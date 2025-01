IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i zamieciami na Warmii i Mazurach

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Obowiązuje ono do godz. 10.00 lub 16.00 zależnie od powiatu.

— Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm, lokalnie do 20 cm. Lokalnie, szczególnie nad morzem, możliwe burze — podał w ostrzeżeniu IMGW.

IMGW poinformował również, że zawiei i zamieci śnieżnych można się spodziewać w powiecie puckim, gdańskim i nowodworskim oraz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 10.00.

Instytut przekazał, że "prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu".

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem dla części woj. pomorskiego (powiaty: pucki, gdański, nowodworski, Gdańsk, Gdynia, Sopot) i woj. warmińsko-mazurskiego (powiaty: braniewski, elbląski, Elbląg). Tam wiatr będzie wiał ze średnią prędkością do 35 km/h, a w porywach nawet do 75 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 12.00.

Na terenie całego naszego województwa obowiązuje również ostrzeżenie przed oblodzeniem.

— Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C. Ujemna temperatura utrzymywać się będzie miejscami przez cały dzień — czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

(PAP)