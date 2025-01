Naród i przywódcy USA żegnają wizjonera – Jimmy’ego Cartera

Jimmy Carter, 39 prezydent USA, zmarł pod koniec grudnia w wieku 100 lat, pozostawiając spuściznę, która wykracza poza jego jedną kadencję odbytą w Białym Domu. Choć w latach 70-tych uważano jego prezydenturę za porażkę, dziś Carter jest doceniany za swoje prorocze podejście do zmian klimatycznych, praw obywatelskich i energii odnawialnej.

Pod witrażami neogotyckiej Katedry Narodowej obecni byli prezydenci, wiceprezydenci, członkowie Kongresu i zagraniczni dygnitarze. Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, Bill Clinton i inni usiedli wspólnie, oddając hołd człowiekowi, który wyprzedzał swoje czasy.

Prezydent Joe Biden wspominał Cartera jako człowieka o niezachwianych wartościach: „Siła charakteru to więcej niż tytuł. To zrozumienie, że każdy zasługuje na szacunek”. Jego słowa odzwierciedlały wyjątkowy etos Cartera, który uczył w szkole niedzielnej przez dziesięciolecia, nawet po opuszczeniu urzędu.

Cytowane zostały rownież słowa już nieżyjącego Walter Mondale, wiceprezydenta Cartera, który przed swoją śmiercią w 2021 roku opisał go jako lidera, który „odłożył na bok swoje krótkoterminowe interesy, by chronić przyszłe pokolenia”. Carter promował odnawialne źródła energii, prawa kobiet i sprawiedliwość rasową, co dziś jest uznawane za prorocze.

Po prezydenturze Carter zaangażował się w działalność charytatywną, w tym w organizację Habitat for Humanity, żyjąc skromnie w swoim rodzinnym miasteczku Plains w stanie Georgia. Jego wnuk Jason Carter wspominał go jako „zwykłego człowieka” o niezwykłych osiągnięciach.

Po uroczystościach w Waszyngtonie ciało Cartera zostanie pochowane w Georgii, w miejscu, które przez całe życie nazywał domem.



